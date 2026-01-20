"Der Tiger" ist der bislang weltweit meistgestreamte deutsche Original-Film von Prime Video. Das hat Amazon jetzt basierend auf 7-Tage-Zuschauerzahlen mitgeteilt. Konkrete Abrufzahlen nannte das Unternehmen indes nicht. Dazu kommt, dass die Zahl der deutschen Film-Orginals des Streamers bislang recht übersichtlich ist.

Ein Erfolg ist Thriller-Drama, das international unter dem Titel "The Tank" zu sehen ist, freilich trotzdem. So erreichte die Produktion nach Angaben von Amazon in gleich 28 Ländern den ersten Platz der meistgesehenen Filme der Prime-Video-Charts, darunter Deutschland, USA und Großbritannien.

Noch vor seiner Streaming-Premiere hatte Amazon den Film im vergangenen Jahr zuerst in die Kinos gebracht - womit er auch für das Rennen um die Oscars zugelassen ist. Amazon folgte damit einer Strategie, die auch Konkurrent Netflix in der Vergangenheit schon verfolgte: Der Streamer brachte den späteren Oscar-Abräumer "Im Westen nichts Neues" einst ebenfalls zunächst in die Kinos.

Der Film spielt an der Ostfront im Jahr 1943. Die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission weit hinter die hart umkämpfte Frontlinie geschickt. Auf ihrem Weg nach Osten geraten die Soldaten nicht nur immer tiefer in feindliches Gebiet, sondern müssen sich auch ihren eigenen Ängsten und Abgründen stellen.

Das Drehbuch stammt von Dennis Gansel, der auch Regie führte, und Colin Teevan. Director of Photography ist Carlo Jelavic, das Production Design verantwortet Nick Palmer. Hinter "Der Tiger" steht die Produktionsfirma Pantaleon Films. Neben Frank Kusche fungiert auch Dan Maag als Produzent.