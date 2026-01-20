Sat.1 verschiebt den Start der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" - allerdings nur um eine Woche. Ursprünglich war geplant, dass die Realityshow am Montag, den 9. Februar um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Das hätte allerdings bedeutet, dass "Promis unter Palmen" gegen die Wiedersehens-Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hätte antreten müssen.

Dieses - unnötige - Duell will Sat.1 nun sich und dem Publikum gleichermaßen ersparen. Daher kommt es nun zur Verschiebung um eine Woche, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte. "Gegen Reality-Terminstress am 9. Februar: Um alle Fans unter und nicht auf die Palmen zu bringen, zeigen Sat.1 und Joyn die neue Staffel 'Promis unter Palmen' ab Montag, 16. Februar 2026", erklärt Sendersprecher Christoph Körfer.

Der Cast der neuen Staffel steht bereits seit Monaten fest. Mit dabei sind Claude-Oliver Rudolph, Anouschka Renzi, Sylvia Wollny, Edith und Eric Stehfest, Gina-Lisa Lohfink, Maurice Dziwak, Dilara Kruse, Kevin Wolter, Menderes Bagci, Martin Angelo und Franziska Temme. Für die teilnehmenden Promis geht’s in verschiedenen Spielen darum, ihren Platz in der thailändischen Villa zu sichern. Wer verliert, muss in der Nominierungszeremonie zittern.

Produziert wird "Promis unter Palmen" erneut von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Sat.1 hatte das Format im vergangenen Jahr nach mehrjähriger Pause neu aufgelegt. An frühere Quoten-Erfolge konnte die Realityshow damals zwar nicht anknüpfen, doch im Zusammenspiel aus linearer Ausstrahlung und Streaming lief es durchaus gut, sodass nun also erneut Promis nach Thailand geschickt werden.