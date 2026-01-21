Vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz haben sich jetzt ARD, ZDF, Deutsche Welle und Deutschlandradio auf gemeinsame Grundsätze für den Umgang mit KI verständigt. Das am Mittwoch veröffentlichte Papier unfasst sechs Punkte, mit denen die Sender "die neuen Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz bietet, in Einklang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und den gemeinsamen Werten" wollen, wie es heißt.

Wesentlich ist demnach der sogenannte "Human in the Loop"-Ansatz: "Die publizistische Verantwortung bleibt beim Menschen", teilten die vier Partner mit. Und weiter: "Um das Vertrauen des Publikums zu sichern, verpflichten sich die Sender darüber hinaus zu Transparenz und einer klaren Kennzeichnung KI-generierter Inhalte."

Konkret heißt es in dem KI-Kodex, man gestalte "das konstruktive Zusammenspiel von menschlicher und künstlicher Intelligenz im Bewusstsein der damit einhergehenden Chancen und Risiken offen und kritisch". Konkret werden sechs Punkte genannt, darunter den "Mehrwert". So sollen KI-Systeme "nicht zum Selbstzweck" eingesetzt werden, heißt es. Sie sollen dann als Werkzeug eingesetzt werden, wenn dies einen Mehrwert bei der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags bringe. So helfe KI, "journalistische und administrative Prozesse effizienter zu gestalten".

Gleichzeitig solle KI als "Möglichkeit für mehr Inklusion und einen möglichst barrierefreien Zugang zu unseren Inhalten" genutzt werden. ARD, ZDF, Deutschlandradio und DW betonen zudem, dass die journalistischen Inhalte ihr "höchstes Gut" seien. Die publizistische Verantwortung liege daher "beim Menschen, nicht bei dem System". Bei Trainierung der eigenen Modelle wolle man zudem auf "Integrität und Qualität der Daten" achten. Über Potenziale und Risiken beim Einsatz von KI sollen Mitarbeitende entsprechend geschult werden.

Auch Energieeffizienz findet sich als Kriterium bei Training und Anwendung in dem nun verabschiedeten Kodex wieder. Die Häuser verständigten sich außerdem darauf, ihre Kräfte zu bündeln und den Wissensaustausch untereinander voranzutreiben.