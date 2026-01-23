Stefa Raab wird sich nicht erst am 11. Februar mit seiner wöchentlichen Show bei RTL zurückmelden. Stattdessen feiert die "Stefan Raab Show" schon in der kommenden Woche ihre Rückkehr aus der Winterpause - und soll im Windschatten des Dschungelcamps an gleich mehreren Abenden pro Woche für neue Aufmerksamkeit sorgen.

Konkret hat RTL jetzt "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" angekündigt. Ausgestrahlt werden sollen insgesamt sechs Folgen, die in den beiden Dschungel-Wochen jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 23:30 Uhr zu sehen sein werden. Raab wird sich an diesen Abenden mit seiner Sendung live melden und soll an diesen Abenden "sein satirisches Resümee" rund um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ziehen. RTL verzichtet dafür auf Kurzausgaben seiner Magazine "Extra" und "Stern TV", die ursprünglich am Dienstag beziehungsweise Mittwoch im Anschluss an den Dschungel laufen sollten.

Produziert wird die "Stefan Raab Show" von Raabs Firma Raab Entertainment, wo man freilich ebenfalls ein Interesse daran hat, die Sendung doch noch zum Erfolg zu führen.

RTL hatte die Sendung im vergangenen Herbst als Nachfolge-Format des nach nur einer Staffel beendeten Comedy-Quiz-Hybrids "Du gewinnst hier nicht die Million" an den Start gebracht, musste nach dem zunächst erfolgreichen Auftakt aber fast durchweg schwache Quoten hinnehmen. Im Schnitt erzielten die zwölf gesendeten Ausgaben nur einen Marktanteil von weniger als acht Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen; kurz vor Weihnachten verzeichnete die Show sogar gerade mal noch fünf Prozent - ein neues Tief.

Kürzlich war bereits bekannt geworden, dass RTL unabhängig der ernüchternden Bilanz weiter an Raabs wöchentlicher Show festhalten wird (DWDL.de berichtete). Auf dem regulären Sendeplatz am Mittwoch um 20:15 Uhr soll die "Stefan Raab Show" am 11. Februar zurückkehren.