Aufatmen bei den Fans von Florian Silbereisen: Dessen Feste-Shows werden auch in den Jahren 2027 und 2028 fester Bestandteil des Ersten bleiben. Der für die Shows zuständige MDR hat nun vom Rundfunkrat die Genehmigung für die Fortführung erhalten. Ein MDR-Sprecher hat das gegenüber DWDL.de bestätigt, auch die Kollegen von "Flurfunk Dresden" berichten über die Zustimmung des Rundfunkrats.

Sofern sich nicht noch andere ARD-Gremien gegen die Verlängerung des Produktionsvertrags sperren, wovon nicht auszugehen ist, bleiben "Schlagerbooom", "Schlagerchampions" & Co. also auch in den kommenden Jahren im Programm des Ersten.

Die Vertragsverlängerung kommt kurz nachdem bekannt wurde, dass Florian Silbereisen im ZDF auch in den nächsten Jahren als Kapitän Max Parger das "Traumschiff" navigiert (DWDL.de berichtete). Der ZDF-Reihe wird der Schlagersänger und Moderator ebenfalls bis 2028 erhalten bleiben. Laut "Bild" sollen jährlich drei neue Filme entstehen, dazu kommt die Option auf eine vierte Folge.

In Sachen Schlagershows bleibt es bei der gewohnten Schlagzahl: Vier Feste-Shows werden im Laufe eines Jahres von Florian Silbereisen präsentiert. Neben dem "Schlagerbooom" waren das zuletzt auch eine Open-Air-Version der Show, die "Schlagerchampions" sowie das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Der zuletzt zweimal ins Programm genommene Silvester-"Schlagerbooom" wird vom BR verantwortet, hier ist noch unklar, wie es weiter geht.

Produziert werden die sogenannten Feste-Shows von Jürgens TV. Mit den einstigen "Festen der Volksmusik" haben die vom Team um Michael und Claudia Jürgens sowie Florian Silbereisen modernisierten Shows inzwischen aber nur noch wenig gemeinsam. Das zeigt sich auch in den Quoten: "Schlagerbooom" & Co. sorgen nicht nur insgesamt für hohe Reichweiten, sondern sind auch beim jungen Publikum regelmäßig sehr stark unterwegs.