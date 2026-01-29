Der ORF hat am Donnerstag bekannt gegeben, welches Duo im Mai durch den ESC in Wien führen wird. Die drei Liveshows der Musikshow werden von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski präsentiert. Swarovskis Name kursiert schon seit Wochen als Gerücht durch die Presse, nun hat der ORF also bestätigt, dass die "Let’s Dance"-Moderatorin ESC-Host wird. Mit Ostrowski sorgt der öffentlich-rechtliche Sender aber für eine Überraschung, sein Name tauchte bislang nicht in den Berichten rund um mögliche ESC-Moderatoren auf.

Ostrowski hat dennoch eine Verbindung zum ESC, wenn auch eine eher ungewöhnliche. Seit 2014 moderiert er den Protestsongcontest, der vom ORF-Radiosender FM4 übertragen wird. Der ORF verschweigt diesen Fakt kurioserweise in der Pressemitteilung zum neuen ESC-Duo. Beim Protestsongcontest handelt es sich um eine kritische Musikveranstaltung, bei der Musikerinnen und Musiker mit selbstgetexteten Protestsongs antreten. Auch die Amadeus Austrian Music Awards und den Nestroy Theaterpreis hat er in der Vergangenheit schon moderiert.

Darüber hinaus ist Ostrowski vor allem als Schauspieler bekannt, in der Vergangenheit war er häufig beim "Krimi aus Passau" zu sehen. Gastrollen übernahm er bei "How to Sell Drugs Online (Fast)" oder auch "Neue Geschichten vom Pumuckl". Für den 2022 erschienenen Film "Der Onkel" spielte Ostrowski nicht nur neben Anke Engelke und Simon Schwarz die Hauptrolle, sondern war auch für Drehbuch und Regie verantwortlich. Zu seinem ESC-Job sagt Ostrowski: "Der Eurovision Song Contest ist immer ein Spaß, von den Kostümen, über die Acts bis hin zu den Liedern. Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung auf der ganzen Welt, der Eurovision Song Contest steht für Toleranz, Miteinander und Gemeinsamkeit – Werte, die ich durchaus gerne vertrete!"

Victoria Swarovski dürfte vielen wohl am besten als "Let’s Dance"-Moderatorin bekannt sein. Nach einer ziemlich holprigen ersten Staffel im Jahr 2018 hat sich die Österreicherin fest im Moderationsteam etabliert, davor gewann sie die Show. Darüber hinaus war sie schon Jurorin beim "Supertalent", im vergangenen Jahr führte sie auch durch die RTL-Show "Top Dog Germany". Vor ihrer Zeit als Moderatorin war Swarovski als Sängerin unterwegs, sie veröffentlichte mehrere Singles. 2020 gründete sie außerdem ihre eigene Beauty-Marke.

Victoria Swarovski sagt: "Man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe schon unfassbar viele coole Sachen machen dürfen, aber der Eurovision Song Contest ist mit Abstand das Spektakulärste. Ich bin schon sehr aufgeregt – wer kann schon von sich sagen, vor 170 Millionen Menschen moderiert zu haben. Als die Anfrage kam, musste ich im ersten Moment zweimal hinschauen. Aber mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will. Beim Eurovision Song Contest kommen Menschen zusammen und feiern das Leben und die Musik – und genau diese Positivität macht die Show so außergewöhnlich. Außerdem freue ich mich unfassbar, dass ich zusammen mit Michael Ostrowski moderieren darf."

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz kommentiert das Moderationsduo so: "Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sind zwei motivierte, spannende und außergewöhnliche Persönlichkeiten, die uns durch die spektakulären Shows des Eurovision Song Contest führen werden. Unser Ziel ist es, ein internationales Publikum aus der ganzen Welt mit einem aufsehenerregenden TV-Erlebnis zu begeistern. Wir haben dafür ein Konzept erarbeitet und dann nach den passenden Hosts gesucht – und wir haben sie gefunden! Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden."