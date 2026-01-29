Am 27. Februar startet die neue Staffel von "Let’s Dance" bei RTL. Los geht’s wie immer mit einer Kennenlernshow, in der entschieden wird, welche Promis mit welchen Profis zusammen tanzen werden. Danach sind zwölf weitere Liveshows geplant, Sendeplatz ist wie gehabt der Freitagabend. Nur Ende März sendet RTL seine Tanzshow einmalig am Sonntagabend (DWDL.de berichtete). Zum Auftakt der neuen Staffel hat nun auch RTLup eine "Let’s Dance"-Sonderprogrammierung angekündigt.

Um auf den Staffelstart aufmerksam zu machen, wird der Spartensender am 27. Februar ab 13:30 Uhr "Let´s Dance - Die Magic Moments der Profis" ausstrahlen. Diese Sendung feierte vor rund zwei Jahren seine Premiere, im Mittelpunkt stehen die Tanzprofis, die auf die zurückliegenden Staffeln der Tanzshow zurückblicken. Um 16:45 Uhr gibt’s bei RTLup schließlich noch "15 Jahre Let's Dance - Tänze, Bilder, Emotionen" zu sehen, diese Sendung läuft bis zum Beginn der Primetime.

Für die "Let’s Dance"-Sonderprogrammierung verzichtet RTLup auf sein gewohntes Programm, das aus Gerichtsshows und dem "Blaulicht-Report" besteht. Mit diesen Formaten fährt der Spartensender aktuell ziemlich gut, erst am Mittwoch waren bis zu 5,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am Nachmittag drin. Das müssen die "Let’s Dance"-Highlights erst einmal nachmachen. Es wird den Verantwortlichen in Köln aber vor allem darum gehen, größtmögliche Aufmerksamkeit für den Start von "Let’s Dance" bei RTL zu generieren.

Wenn die Tanzshow beim Hauptsender um 20:15 Uhr startet, stellt auch RTLup wieder auf ein Alternativprogramm um. Zwischen 20:15 und 22:30 Uhr zeigt man die frühere Erfolgsserie "Der Lehrer", die bald eine Neuauflage erfährt (DWDL.de berichtete). Bei RTLup sind Ende Februar Folgen aus Staffel eins zu sehen, damals war "Der Lehrer" noch ein halbstündiges Format.