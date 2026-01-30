© WDR

Gegründet wurde es 2016, als im Zuge einer großen Flüchtlingsbewegung viele Menschen neu nach Deutschland kamen. Zum Team gehören sowohl selbst Geflüchtete als auch Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. "Mit WDRforyou erreichen wir Menschen, die sonst kaum Kontakt mit unserem Angebot hätten", sagt WDR-Intendantin Katrin Vernau. Für das Gesamtpublikum des WDR bedeute dies zusätzliche Perspektiven. "Den Geflüchteten wiederum bieten wir Tausende Kilometer entfernt von ihrer Herkunft eine digitale Heimat – auch wenn es nur eine vorübergehende ist."

Dadurch, dass das Format Menschen aus anderen Kulturkreisen Deutschland erkläre, erfülle es zudem eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, sagt Vernau. "WDRforyou trägt zur Integration der Geflüchteten bei". Derzeit blickt die Redaktion nach WDR-Angaben auf die angespannte Lage im Iran und Syrien. "Von den Erfahrungen und den Perspektiven, die das Team und die Community von WDRforyou einbringen, profitieren auf diese Weise auch unsere übrigen Redaktionen – und damit unser gesamtes Publikum", sagt die WDR-Intendantin.

Zuletzt hatte Borhan Akid, Mitglied der WDRforyou-Redaktion, die neue Arbeitsweise auch schon in einer Geschichte der "Süddeutschen Zeitung" angedeutet. Dort sagte er: "Wir haben einen Weg in die Community geflüchteter Menschen, bauen aber auch eine Brücke zurück ins deutsche Programm und versuchen, Themen, die für viele deutsche Kollegen eher abstrakt sind, zu erklären."

Isabel Schayani, die WDRforyou einst mitgründete, sagt jetzt: "Wir von WDRforyou möchten erklären, wie Demokratie funktioniert, warum sie viel langsamer als eine Autokratie ist, wir wollen Orientierung geben und informierte Teilhabe für jene anbieten, die nun hier sind." Beispielsweise erkläre man, wie Asylverfahren ablaufen, informiere über gesetzliche Neuerungen bei der Familienzusammenführung oder darüber, wie das deutsche Steuersystem funktioniert.

Für viele Menschen mit Migrationsgeschichte ist WDRforyou mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auf Facebook kommt das Angebot auf rund eine Million Follower, bei Instagram sind es fast 170.000. Und auf TikTok folgen der Redaktion 85.000 Accounts. WDRforyou berichtet aktuell auf Arabisch, Farsi und Deutsch, in den Jahren 2022 bis 2024 gab es zusätzlich ein Angebot auf Ukrainisch.