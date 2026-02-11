In den kommenden rund zehn Tagen trifft sich die Film- und Medienbranche wieder zu großen Teilen in der Hauptstadt zur Berlinale. Und weil es kurz zuvor noch einen Durchbruch in Sachen Investitionsverpflichtung gegeben hat, dürften die Filmfestspiele und ihre begleitenden Veranstaltungen in diesem Jahr von weniger Fragezeichen begleitet werden als noch in der Vergangenheit. Zum Auftakt des Veranstaltungsreigen hat Prime Video am Mittwochmittag beim Presselunch im Borchardts einen Ausblick auf seine kommenden Fiction-Projekte gegeben. Die größte News im Gepäck: Der Streamingdienst verfilmt Sebastian Fitzeks Bestseller "Der erste letzte Tag" mit Christoph Schechinger und Sarah Mahita in den Hauptrollen.

Der Drehstart ist auch schon erfolgt, zu sehen gibt’s den Film aber erst im Winter 2026/27. In der Vergangenheit hatte Prime Video bereits Fitzeks "Die Therapie" als Serie und "Der Heimweg" als Film umgesetzt, nun also das dritte Projekt der Kooperation zwischen Fitzek, Ziegler Film und Prime Video. "Der erste letzte Tag ist eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie anders ist als vieles, was ich sonst schreibe – auch wenn das Thema Tod mich selbst in einer Komödie offenbar nicht loslässt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass sie jetzt verfilmt wird und die Dreharbeiten der Ziegler Film für Prime Video beginnen", sagt Autor Sebastian Fitzek selbst. Anders als seine bisherigen Werke ist "Der erste letzte Tag" kein klassischer Thriller, sondern als Komödie angelegt.

Neben Christoph Schechinger und Sarah Mahita, die die Hauptrollen spielen, werden in Nebenrollen auch Valentina Pahde, Doris Golpashin, Nyamadni Adrian und Rainer Sellien in dem Film zu sehen sein. Das Drehbuch zum Film hat Sebastian Andrae geschrieben, Regie führt Stefan Bühling. Produziert wird der Film erneut von Zieglerfilm, namentlich Regina Ziegler, Barbara Thielen und Tillman John Geithe. Zum Inhalt: Was würdest du tun, wenn du einen Tag so verbringst, als wäre es dein letzter? Livius (Christoph Schechinger) will eigentlich nur von München nach Berlin reisen. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit der vorlauten und unkonventionellen Lea (Sarah Mahita) teilen. Völlig überfordert lässt er sich kurz nach der Abfahrt auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment mit ihr ein.

Teddy Teclebrhan mit Hauptrolle in neuem Film

© Prime Video/Michael Wharley

Dass Prime Video verstärkt auf Filme setzt, überrascht nicht: Seit November wird der Streamer durch die AGF gemessen und aus den ausgewiesenen Zahlen geht hervor, dass immer wieder einzelne Filme sehr hohe Abrufzahlen erzielen. Zuletzt war es die Eigenproduktion "Der Tiger", die für Prime Video ein großer Erfolg war. "Tiger"-Regisseur Dennis Gansel inszeniert nun auch "The Prototype". Produziert wird der Film von der NeueSuper in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios Deutschland, Produzent*innen sind Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente, Tore Schmidt, Gunter Hanfgarn und Andrea Ufer. Als Producerinnen agieren Alina Rhotert und Angelina Maron.

Die Drehbücher für den Film stammen von Colin Teevan, Bernd Heiber und Peter Kocyla. Neben Teclebrhan werden in weiteren Rollen Anne Ratte-Polle, Mišel Matičević, Silvana Damm und Klaus Nierhoff zu sehen sein. "Der besondere Reiz an dieser Rolle lag für mich darin, mit etwas Unsichtbarem zu spielen, weil sich das meiste in meinem Kopf abspielte. Außerdem war es großartig, mich in die Hände von Dennis Gansel zu begeben. Er hat mich so toll und feinfühlig durch den Film geführt", sagt Teclebrhan.

Engelke und Pastewka drehen wieder

© Prime Video/Ben Knabe

Ein kleines Update gab es jetzt auch zum Film "Back to the 90s", jenem vor einem Jahr bei der Berlinale angekünidgten Filmprojekts mit den Elevator Boys. Das Projekt von W&B Television ist bereits abgedreht und soll nun wohl im Sommer dieses Jahres erscheinen. Den ebenfalls bereits angekündigten Film "Drive - The Pretenders" über eine junge Rennwagen-Mechanikerin hat man jetzt für Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Die Hauptrollen hier übernehmen Lisa-Marie Koroll und Amin Baahmed. Als "Hot und spicy" hat Prime Video darüber hinaus jetzt zudem die kommende Serie "Game of Keys" beschrieben, dabei handelt es sich um eine die Adaption eines mexikanischen Originals. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, die von UFA Fiction produzierte Serie soll jedoch im Sommer kommen. In der Serie sollen Grenzen einer Partnerschaft hinterfragt werden (DWDL.de berichtete).

Erklärtermaßen setzt Prime Video bei seinen deutschen Originals auch weiterhin auf einen breiten Genre-Mix, zu dem auch non-fiktionale Programme wie "LOL" gehören. Zur Berlinale ging es am Mittwochmittag allein um die Fiction - und dabei mit Tendenz zum Film: Breite, leicht zugängliche Unterhaltung ist im Fokus von Film-Chefin Verena Schilling. Vom Erählmuster "Enemy to lover" über ein bisschen nackte Haut als Guilty Pleasure bis um Buddy-Thriller und Roadmovie. Und Prime Video steht auf Fahrzeuge: Nach dem Panzer im "Tiger" nun Rennwagen in "Drive - The Pretenders" und ein Prototyp in, nun, "The Prototype". Mehr zu neuen Serien und auch non-fiktionalen Programmen wird es voraussichtlich im Juni geben, wo Prime Video erneut sein jährliches Screening "Prime Video Presents" plant.