Seit November lässt sich Prime Video durch die AGF messen. Und nachdem der Streamingdienst von Amazon sowohl im November ("Maxton Hall") als auch im Dezember ("Fallout") die Spitzenposition für sich reklamieren konnte, landete man auch im Januar auf dem ersten Platz. Mit dem eigenproduzierten Film "The Tank" (hierzulande besser bekannt als "Der Tiger") brachte man es auf rund drei Millionen Views - und damit deutlich mehr als alle anderen Formate.

Kurz zur Einordnung: Views steht in der AGF-Definition für Sendungsstarts. Startet eine Person ein Video mehrfach, dann werden auch mehrere Views gezählt, auch die Länge des Videoabrufs spielt in den Daten keine Rolle. Die Zahl ist also nicht vergleichbar mit den aus der TV-Quote sonst bekannten durchschnittlichen Sehbeteiligung, dafür aber mit Zahlen wie man sie etwa von YouTube kennt.

Die AGF-Zahlen unterstreichen nun eine Meldung in eigener Sache, die Prime Video bereits kurz nach dem Start herausgegeben hatte. Damals erklärte man ohne weitere Angaben von Zahlen, dass "Der Tiger" der erfolgreichste deutsche Amazon-Film aller Zeiten sei. Das wird nun durch die starken Abrufzahlen in Deutschland untermauert. Zur Wahrheit gehört aber freilich auch: Die Anzahl der deutschen Film-Orginals des Streamers sind bislang recht überschaubar.

In jedem Fall beweist "Der Tiger", dass Amazon auch mit eigenproduzierten Filmen punkten kann. In den zurückliegenden Monaten waren es klassische Kinofilme, die irgendwann auch auf Prime Video veröffentlicht wurden, die gut liefen. Auf diese konnten sich die Verantwortlichen auch jetzt wieder verlassen: Neben "Der Tiger" haben es auch "Greenland", "The Wrecking Crew" und "Guns Up" in die Top 25 geschafft. Zudem war auch "Fallout" erneut sehr stark. Und so platzierte sich Prime Video mit gleich zehn Produktionen/Folgen in den Streaming-Charts.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter im Januar

Sendung Anbieter Views The Tank ("Der Tiger") Amazon 3,006 Der Bergdoktor | Höhenflug ZDF 2,556 Der Bergdoktor | Neuanfänge ZDF 2,453 Der Bergdoktor | Wünsche ZDF 2,33 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 1 - Staffel 19 - Folge 1 RTL 2,328 Fallout S2E3 Amazon 2,278 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 2 - Staffel 19 - Folge 2 RTL 2,129 Fallout S2E4 Amazon 2,078 Temptation Island VIP | Staffel 6 - Folge 14 RTL 2,035 Der Bergdoktor | Wer einmal lügt ZDF 2,003 Temptation Island VIP | Was danach geschah! - Staffel 6 - Folge 15 RTL 1,916 Fallout S2E5 Amazon 1,895 Greenland Amazon 1,886 The Wrecking Crew Amazon 1,735 Fallout S2E1 Amazon 1,715 #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt | Staffel 5 - Folge 2 | (2026) RTL 1,655 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 4 - Staffel 19 - Folge 4 RTL 1,637 Frühling - Am Ende einer Lüge ZDF 1,627 Fallout S2E2 Amazon 1,578 Frühling - Wenn alle schweigen ZDF 1,573 Eventlivestreams | Sportschau Handball-EM 2026 - Deutschland gegen Kroatien | 30.01.2026 16:15 ARD 1,544 Fallout S2E6 Amazon 1,536 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! | Tag 5 - Staffel 19 - Folge 5 RTL 1,528 Guns Up Amazon 1,488 Taunuskrimi | In ewiger Freundschaft (2) ZDF 1,48

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.01.2026

Äußerst gefragt war im Januar darüber hinaus auch der "Bergdoktor" des ZDF. Hinter dem Amazon-Film "Der Tiger" schafften es drei Folgen der Serie mit weit mehr als 2 Millionen Abrufen auf die Plätze zwei, drei und vier. Eine vierte Folge kam ebenfalls auf mehr als 2 Millionen Views, das reichte noch zu Platz zehn. Diese vierte Episode wurde linear erst am 22. Januar ausgestrahlt, es dürften also noch ein paar Abrufe hinzukommen.

Hans Sigl lag mit drei Folgen sogar noch vor sämtlichen Ausgaben des RTL-Dschungelcamps, wobei diese Vergleiche immer etwas hinken. Die erste Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde am 23. Januar ausgestrahlt - hatte also deutlich weniger Zeit als einige andere Folgen, um Publikum bei RTL+ einzusammeln. Neben dem Dschungel sind im Januar-Ranking auch noch "Temptation Island" und die "Couple Challenge" mit starken Werten vertreten.

Während es Joyn im Januar überhaupt nicht in die Top 25 der stärksten Streaming-Sendungen laut AGF geschafft hat, brachte es die ARD immerhin auf eine Platzierung. Die Übertragung der Handball-Partie zwischen Deutschland und Kroatien kam vor wenigen Tagen auf etwas mehr als eineinhalb Millionen Abrufe. Geholfen hat wohl die Tatsache, dass dieses Match am Nachmittag zu sehen war. Da haben wohl viele Handball-Fans noch gearbeitet - und dort auf den Livestream zurückgegriffen. Sport-Übertragungen sind in den Census+-Daten aber auch im Vorteil, weil wirklich jeder Stream-Start zählt. Und bei Übertragungen von Sportveranstaltungen gibt es davon tendenziell mehr, weil es zwischendurch Unterbrechungen (Halbzeitpausen) gibt.

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.