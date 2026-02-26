Kabel Eins hat ein nächstes neues True-Crime-Formate für den Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr angekündigt: "Mord im Dorf" ist demnach erstmals am 20. März zu sehen. Es ersetzt damit "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime", das bis dahin noch zu sehen sein wird. Die TV-Adaption des Podcasts hatte Kabel Eins erst vor rund zwei Wochen ins Programm genommen. Ein Quoten-Erfolg sind die zwei bislang ausgestrahlten Folgen nicht gewesen.

Auch andere True-Crime-Produktionen taten sich bei Kabel Eins am Freitagabend zuletzt schwer, selbst ein mit Uwe Ochsenknecht prominent besetztes Format, in dem die sieben Todsünden vorgestellt wurden, kam auf keinen grünen Zweig. Hinzu kamen Formate wie "Mord unter Palmen" oder auch "Joe Bausch - Meine härtesten Fälle", die nicht die erhofften Quoten-Erfolge waren. Nun sollen es also Mord-Fälle in vermeintlich beschaulichen Dörfern richten.

Und so beschreibt Kabel Eins das neue Format: "Mord im Dorf" taucht in die dunklen Abgründe ländlicher Gemeinschaften ein. Jede Geschichte enthüllt eine schockierende Wahrheit. Die Real Crime-Serie zeigt nicht nur wie falsch Klischees vom beschaulichen Landleben sind, sondern auch wie Kapitalverbrechen die soziale Einheit dörflichen Lebens radikal verändern. Stellt sich das Dorf hinter die Täter:innen oder führt es zur Isolation dieser Person?

In der ersten Folge geht es unter anderem um einen jungen Bauer, der die Beerdigung eines alten Familienfreundes organisiert. Als der Pfarrer nach der Sterbeurkunde für den Friedhofseintrag fragt und keine bekommt, wird er misstrauisch und schaltet die Polizei ein. Die Beamten öffnen die Urne und finden nur Blumenerde.

Im Anschluss an "Mord im Dorf" plant Kabel Eins ab dem 20. März übrigens mit einem weiteren neuen True-Crime-Format. Ab 22:20 Uhr ist dann das neue "Serienmörder - Das Böse unter uns" zu sehen. Dabei geht es, der Titel lässt es schon vermuten, um Serienmörder - allerdings nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.