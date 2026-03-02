Erst vor wenigen Tagen hatte das ZDF angekündigt, dass man mit der Talksendung "Markus Lanz" in dieser Woche einen Schwerpunkt auf die Bereiche Verteidigung, Wehrdienst und Krieg legen wird. Die genauen Themen für die Ausgaben am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stehen schon fest (DWDL.de berichtete). Anlässlich des Kriegs in Nahost, der mit Angriffen der USA und Israel auf Iran startete und sich am Wochenende auch auf die Golf-Staaten ausweitete, hat man nun aber eine zusätzliche Ausgabe der Sendung für den heutigen Montagabend angekündigt - thematisch ist man also voll im Schwerpunkt drin.

Die Sonderausgabe von "Markus Lanz" ist demnach ab 23:40 Uhr zu sehen, beleuchtet werden sollen darin die "strategischen Hintergründe und internationalen Auswirkungen" des Kriegs. Zu Gast im Studio bei Lanz sind Nahost-Experte Daniel Gerlach, Militär-Experte Frank Sauer, Iran-Forscherin Diba Mirzaei, ZDF-Korrespondent Thomas Reichart und Politologin Cathryn Clüver Ashbrook.

Für 19:25 Uhr haben die Mainzer zudem ein "ZDF Spezial" angekündigt, das sich an die regulären "heute"-Nachrichten anschließen wird. Moderiert wird die Sondersendung von Andreas Kinner. Auch andere Sender haben bereits umgeplant: RTL hat etwa für Montag um 20:15 Uhr ein 15-minütiges "RTL Aktuell Spezial" angekündigt, das von Roberta Bieling moderiert wird. Darin will man die jüngsten Entwicklungen einordnen und auch einen Blick auf die Touristen werfen, die aktuell in der Region festsitzen.

Das Erste hat zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen "Brennpunkt" für 20:15 Uhr angekündigt, der Krieg im Nahen Osten wird sich aber auch so im Programm des Senders niederschlagen. Louis Klamroth talkt ab 21 Uhr bei "Hart aber fair" mit seinen Gästen zum Thema "Angriff auf Irans Regime: Wohin führt der neue Krieg?". Zunächst war eine Sendung über Integration geplant, angesichts der Lage in Nahost hat man aber noch einmal umgeplant. Auch einen Tag später wird es bei "Maischberger" um den Krieg gehen.

Update (17:35 Uhr): Mittlerweile hat auch Das Erste sein Programm umgestellt. Am Montagabend sendet man um 20:15 Uhr einen halbstündigen "Brennpunkt" zur aktuellen Lage in Nahost. Moderiert wird die Sendung von Ute Brucker. "Hart aber fair" schließt sich direkt um 20:45 Uhr an, die geplant Doku entfällt.