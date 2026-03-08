Mit dem "1% Quiz" feiert Sat.1 schon seit einigen Jahren schöne Erfolge - und auch wenn der Quoten-Trend zuletzt etwas nach unten zeigte, sorgte die von BBC Studios Germany produzierte Adaption mit Moderator Jörg Pilawa im Herbst und Winter wieder für Marktanteile um neun Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Angesichts der guten Werte war Sat.1-Chef Marc Rasmus daher schon direkt mit Amtsantritt vor knapp zweieinhalb Jahren darum bemüht, die Quiz-Farbe im Programm auszubauen. um den Sendeplatz am Donnerstagabend möglichst ganzjährig damit zu bespielen.

Das hat dann auch tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Zuletzt ist die Quiz-Offensive allerdings ins Stocken geraten: Mit der zweiten Staffel des "Allgemeinwissensquiz", ebenfalls moderiert von Jörg Pilawa, musste Sat.1 ebenso rückläufige Quoten hinnehmen wie aktuell mit "Hast du Töne?". Die Neuauflage der Musik-Quizshow mit Matthias Opdenhövel erreichte jüngst nicht mal mehr vier Prozent Marktanteil, nachdem im Herbst schon der Neustart "The Connection" durchfiel. Besser lief es für "The Floor", das vor knapp einem Jahr noch knapp acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte.

Doch mit Ausnahme vom "1% Quiz" scheint Sat.1 nun erstmal auf die Quiz-Bremse zu drücken - neue Folgen hat der Sender derzeit nicht in Aussicht gestellt. "Sat.1 hat viele gute Quiz-Marken für den Donnerstag", sagte eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage und stellte neben neuen Folgen des "1% Quiz" auch eine neue Show mit Jörg Pilawa in Aussicht, die "im Laufe des Jahres" starten soll. Gleichwohl: "Alle anderen Quiz-Shows pausieren aktuell", so die Sprecherin weiter.

Welche neue Show Pilawa übernehmen wird, ließ Sat.1 zunächst offen. Nach DWDL.de-Informationen wurde mit dem Moderator allerdings bereits im Dezember in Köln ein Pilot produziert.