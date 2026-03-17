Das ZDF wird Ende April die neue Serie "Blind Sherlock" ins Programm nehmen. Es handelt sich dabei um eine belgische Produktion, an der das ZDF als Koproduzent beteiligt ist. Während die Serie auf ihrem Heimatmarkt jüngst bei Netflix startete, wird "Blind Sherlock" hierzulande ab dem 26. April linear zu sehen sehen. Die sechs Episoden laufen jeweils sonntags um 22:15 Uhr im Doppelpack. Im Streamingportal des ZDF stehen sie bereits ab dem 17. April zum Abruf bereit.

Mit Sherlock Holmes hat die neue Crime-Serie allerdings nur wenig zu tun. Vielmehr steht der blinde Roman, gespielt von Bart Kelchtermas, im Mittelpunkt der Handlung. Er bewirbt sich als Mitarbeiter bei einer Spezialeinheit für Abhörmaßnahmen der Kriminalpolizei Rotterdam, wo die Drogenkriminalität zunehmend außer Kontrolle gerät. Als Roman zum Bewerbungsgespräch auftaucht, reagieren die Polizisten zunächst skeptisch. Doch Kommissar Nico (Frank Lammers) ist schwer beeindruckt, als der junge Mann allein am Geräusch der Tastatur erkennt, was er gerade in seinen Computer eingibt.

Roman hat als Kind nach einem Unfall sein Augenlicht verloren und sein Gehör seitdem so geschult, dass er selbst kaum wahrnehmbare Details erkennt. In der ersten Folge lassen die Polizisten ihn eine Tonaufnahme von einem Mord im Containerhafen anhören, sodass sich schnell eine heiße Spur in dem Fall ergibt.

Die Bücher zu "Blind Sherlock" stammen von Maarten Fabricio Goffin und Kristof Hoefkens, Regie führte Joost Wanynt. Als Produktionsfirma der Serie fungiert das belgische Unternehmen De Mensen.