Ad Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel hat die Organisationsstruktur des Vermarkters von RTL Deutschland neu gestaltet. Unter ihm gibt es General Directors, die klar abgegrenzte Kernbereiche der Ad Alliance verantworten. Tim Nieland steht dabei an der Spitze des Bereichs Product, Data & Transformation, Astrid Bleeker und Arne Zimmer leiten den Print & Crossmedia Hub und Christian Bacher fungiert als General Director für Sales Broadcast. Schon im vergangenen Jahr übernahm Lincy Vellaramkalayil den Posten des General Director Projects & Development.

In Tim Nielands Bereich werden Produktentwicklung, strategische Datenkompetenz sowie transformationsrelevante Initiativen enger verzahnt und in einer gemeinsamen Struktur zusammengeführt, um die Entwicklung von Media- und Dataprodukten voranzutreiben und die zugrunde liegenden Prozesse von der Konzeption bis zur Umsetzung zu beschleunigen und ganzheitlich zu steuern. Als zentrales Zukunftsthema nennt die Ad Alliance hier die Weiterentwicklung integrierter Cross-Video-Produkte. Der Bereich wird direkt an COO Martin Hoberg angebunden.

Mit dem neu geschaffenen Print & Crossmedia Hub wird das Print-Geschäft um digitale und soziale Komponenten erweitert. "Um den Besonderheiten von Marktlogik, Produktmechanik und Planungsprozessen im Print gerecht zu werden, bündelt der Hub sämtliche zentralen Funktionen aus Sales, Brand & Product, Angebots- und Preisgestaltung sowie Campaigning und Analyse", heißt es in der Mitteilung. Die direkte Anbindung an Geschäftsführer Frank Vogel soll dabei Entscheidungsprozesse beschleunigen.

Im TV-Berich werden alle bislang getrennt geführten Sales-TV-Einheiten wie beispielsweise das Media-for-Revenue-Business sowie der Kids & Family Hub in einer integrierten Architektur zusammengeführt. Christian Bachert verantwortet sämtliche Vermarktungsaktivitäten des linearen Fernsehens. Bachert berichtet an Chief Sales Officer Michael Dorn, womit eine enge Verzahnung mit der übergreifenden Sales-Strategie gewährleistet werden soll. Im Sales-Bereich steuert Dorn gemeinsam mit den jeweiligen Verantwortlichen die Bereiche Sales mit den General Directors Sales Agency & Client Matthias Breuer, Eckard Scheit und Mario Suchert sowie Patrick Danne, General Director Sales Digital.

Unter der Leitung von Lars-Eric Mann als Chief Marketing Officer verantworten Jessica Oberschelp und Meiko Reißmann als General Directors das kreative Herzstück der Ad Alliance - das Ad+Concept Studio. Karsten Jentsch verantwortet den erweiterten Bereich Brand & Inventory, das strategische Steuerungszentrum für Marken-, Preis- und Inventarlogik, während Tobias Guter als General Director Corporate Experience die kommunikativen Maßnahmen der Ad Alliance über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg steuert.

Im operativen Bereich unter Chief Operating Officer Martin Hoberg verantwortet Arne Steinmetz die Bereiche AdTech und Client Services und bildet die operative Schnittstelle zwischen Technologie, Daten und Kundensteuerung. Ebenso berichtet Thomas Duhr als General Director External Affairs an Martin Hoberg. Katja Grothoff übernimmt den Bereich Client & Inventory Data unter Chief Commercial Officer Peter Bartle.