Nach zwei erfolgreichen Ausgaben hat RTL wenig überraschend eine Fortsetzung von "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab angekündigt. Wie der Privatsender am Sonntag mitteilte, soll es in der zweiten Jahreshälfte mit der "Show der Generationen" weitergehen. "Mit 'Wer weiß wie wann was war?' haben wir bei Show-Fans voll ins Schwarze getroffen. Was für ein außergewöhnlicher Erfolg", sagte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland.

Inga Leschek © RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek
Dafür macht sie nicht zuletzt das Moderations-Duo verantwortlich - das sei "ein Match made in Entertainment-Heaven", so Leschek. "Ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik und Comedy hat bei WWWWWW eine neue Heimat gefunden. Barbara Schöneberger und Stefan Raab beherrschen die gesamte Klaviatur des Entertainments. Stefan hat in der Bühnen-Queen Barbara Schöneberger die perfekte Show-Partnerin gefunden, mit der er seine Unterhaltungs-Power voll ausleben kann und auch noch eine ganz neue Facette von sich zeigt. Wir freuen uns, dass es bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit dieser neuen, von Raab Entertainment entwickelten Showreihe, weitergeht."

Die erste Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war?" verzeichnete vor einer Woche in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen starken Marktanteil von 17 Prozent, die zweite Ausgabe erreichte noch Werte von 12,8 und 14,0 Prozent ausgewiesen - ungewöhnlicherweise wurde die Quote diesmal gesplittet ausgewiesen. Bei RTL ist man zugleich auffällig darum bemüht, den Erfolg der Raab-Shows herauszustellen. Seit Mai 2020 sei in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen "keine Primetime-Showreihe im deutschen TV besser gestartet als die drei Stefan-Raab-Shows 'Chefsache ESC', 'Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" und 'Wer weiß wie wann was war?'", erklärte der Sender. 

Am kommenden Samstag steht dann auch gleich die nächste Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" an, in der Raab und Bully erstmals einen Jackpot in Höhe von 750.000 Euro zu verteidigen versuchen. Noch ausstehend sind derweil zwei längst von Raab Entertainment produzierte Ausgaben der Spielshow "Eltons 12". Auch diese sollen aber noch in diesem Jahr gezeigt werden, versprach RTL jüngst auf DWDL.de-Nachfrage.

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