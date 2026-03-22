Nach zwei erfolgreichen Ausgaben hat RTL wenig überraschend eine Fortsetzung von "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab angekündigt. Wie der Privatsender am Sonntag mitteilte, soll es in der zweiten Jahreshälfte mit der "Show der Generationen" weitergehen. "Mit 'Wer weiß wie wann was war?' haben wir bei Show-Fans voll ins Schwarze getroffen. Was für ein außergewöhnlicher Erfolg", sagte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Die erste Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war?" verzeichnete vor einer Woche in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen starken Marktanteil von 17 Prozent, die zweite Ausgabe erreichte noch Werte von 12,8 und 14,0 Prozent ausgewiesen - ungewöhnlicherweise wurde die Quote diesmal gesplittet ausgewiesen. Bei RTL ist man zugleich auffällig darum bemüht, den Erfolg der Raab-Shows herauszustellen. Seit Mai 2020 sei in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen "keine Primetime-Showreihe im deutschen TV besser gestartet als die drei Stefan-Raab-Shows 'Chefsache ESC', 'Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" und 'Wer weiß wie wann was war?'", erklärte der Sender.

Am kommenden Samstag steht dann auch gleich die nächste Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" an, in der Raab und Bully erstmals einen Jackpot in Höhe von 750.000 Euro zu verteidigen versuchen. Noch ausstehend sind derweil zwei längst von Raab Entertainment produzierte Ausgaben der Spielshow "Eltons 12". Auch diese sollen aber noch in diesem Jahr gezeigt werden, versprach RTL jüngst auf DWDL.de-Nachfrage.