In wenigen Wochen feiert eine Kultmarke ihr Comeback im deutschen Fernsehen: "Kommissar Rex" meldet sich am 13. April bekanntlich im Sat.1-Programm zurück, der Sender hat die Neuauflage zusammen mit dem ORF umgesetzt. Produziert wurden sechs 90-minütige Folgen, die Hauptrolle übernimmt Maximilian Brückner. Er ist das Herrchen von "Kommissar Rex". In weiteren Rollen sind auch Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin oder auch Alfred Dorfer zu sehen (DWDL.de berichtete).

Für Fans der Reihe hat Sat.1 jetzt außerdem noch eine weitere Überraschung parat: Im Anschluss an die neuen Folgen in Spielfilmlänge schließen sich alte Folgen von "Kommissar Rex" an. Die Originalserie, die 1994 und einen echten Hype entfachte, ist am 13. April ab 22:15 Uhr erstmals seit langer Zeit wieder im Programm von Sat.1 zu sehen. Los geht’s mit dem Pilotfilm "Endstation Wien", der im November 1994 Free-TV-Premiere feierte.

Bis Ende des vergangenen Jahres sind alte Folgen von "Kommissar Rex" auch noch im Programm von Sat.1 Gold zu sehen gewesen, seither gab es keine Ausstrahlung mehr bei einem größeren Free-TV-Sender - vor allem nicht in Sat.1, das den Fans mit der Programmierung ein "Rex"-Doppel anbietet. In der Original-Serie spielten einst Tobias Moretti und Karl Markovics die Hauptrollen. Später übernahm Gedeon Burkhard die Hauptrolle in der Serie, die es auf insgesamt 119 Folgen brachte.

Julia Leischik sucht wieder

Darüber hinaus hat Sat.1 jetzt auch die Rückkehr von Julia Leischik ins Programm in Aussicht gestellt. Die neue Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ist ab dem 12. April auf dem angestammten Sendeplatz am Sonntagvorabend zu sehen. Die Folgen der Sendung starten jeweils um 18:55 Uhr. Mit mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war das Format auch zuletzt noch ein schöner Erfolg für Sat.1.