Trauer um Rik DeLisle: Der deutsch-amerikanische Radiomoderator ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Seine Karriere begann DeLisle, geboren in Milwaukee, beim US-Soldatensender AFN, wo er bereits in den 1970er-Jahren Kultstatus erreichte. Später war er bei vielen weiteren Sendern zu hören, etwa RIAS 2, 94,3 RS2 und im Berliner Rundfunk 91.4, wo er bis Dezember on Air war. Auch bei Radio Bob war DeLisle noch regelmäßig zu hören.

Entsprechend groß ist die Bestürzung über den Tod des Moderators, der als mit seinem amerikanischen Akzent als eine der letzten großen Radio-Personalitys galt. Legendär auch sein Opener: "Icke bin’s, Alter Ami Rik DeLisle" - mit diesen Worten begann er jede seiner Shows.

"Rik war Kollege, Freund und für viele, insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen Vorbild", schrieb der Berliner Rundfunk 91.4 am Dienstag anlässlich von DeLisles Tod und bezeichnete ihn als Radiopionier und Legende. DeLisle habe Talente entdeckt und gefördert und Generationen von Radiomachern beeinflusst.

Auch Radio Bob äußerte sich zum Tod des Moderators, der seit 2008 für den Sender am Mikrofon stand. "Mit seinem amerikanischen Akzent, seinem Wortwitz und seiner Leidenschaft für Rock’n’Roll war Rik stets sofort erkennbar. Für viele war er nicht einfach Moderator, sondern ein täglicher Begleiter und eine Stimme, die man nie vergisst", erklärte der Sender. Und weiter: "Wir verneigen uns vor einem außergewöhnlichen Lebenswerk und vor einem Menschen, der das Radio in Deutschland wie kaum ein anderer geprägt hat."