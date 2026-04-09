Mario Adorf ist tot, der Schauspieler starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris. Das hat sein Manager unter anderem gegenüber dem "Spiegel" und der dpa bestätigt. Adorf wurde 1930 in Zürich geboren und spielte während seiner Karriere mehr als 200 Film- und Fernsehrollen, darüber hinaus war er auch Hörbuch- und Hörspielsprecher, Synchronsprecher sowie Autor.

Adorf galt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller im deutschen Kino und Fernsehen, für seine verschiedenen Rollen hat er viele Preise erhalten. Darunter unter anderem das Große Bundesverdienstkreuz, den Bundesfilmpreis und den Adolf-Grimme-Preis. Auszeichnungen für sein Lebenswerk erhielt Adorf unter anderem vom Bayerischen Filmpreis (2000), der Goldenen Kamera (2012) und dem Deutschen Fernsehpreis (2024).

Seinen Durchbruch feierte Mario Adorf 1957 in "Nachts, wenn der Teufel kam". Für die Rolle des vom NS-Regime zum Serienmörder erklärten Bruno Lüdke wurde er mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Es war der Beginn einer Karriere, in der er häufig auf Schurken und zwielichtige Figuren festgelegt war. Eine solche Rollen spielte er später unter anderem auch in dem ersten Teil der "Winnetou"-Verfilmung aus dem Jahr 1963. Er spielte außerdem Rollen in Filmen wie "Die Blechtrommel" und "Die verlorene Ehre der Katharina Blum".

Produzent Dieter Wedel besetzte Adorf unter anderem in seinen TV-Mehrteilern "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" und "Die Affäre Semmeling" in der Hauptrolle. Prägend war auch seine Darstellung der Klebstofffabrikanten Haffenloher in Helmut Dietls ARD-Sechsteiler "Kir Royal". Es war eine Rolle, die bis heute als Höhepunkt des deutschen Serienfernsehens gilt.

Zu seinem 80. Geburtstag würdigte ihn die ARD mit dem Zweiteiler "Der Letzte Patriarch", in dem Adorf auch die Hauptrolle verkörperte. Wenige Jahre später war er auch im ARD-Improfilm "Altersglühen" zu sehen. Bis 2019 wirkte Adorf noch regelmäßig in verschiedenen Produktionen für TV und Kino mit, danach wurde es ruhiger um den Schauspieler.