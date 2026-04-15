Im Mai wollen sich Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne das Ja-Wort geben - und zwar vor laufenden Kameras. Wie Sky am Mittwoch im Rahmen einer prominent besetzten Programmpräsentation in München mitteilte, ist eine vierteilige Dokusoap unter dem Titel "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" geplant, die ab dem 21. Mai bei Sky und Wow zu sehen sein wird. Das Finale steigt am 6. Juni mit der Folge, in der dann die Hochzeit im Mittelpunkt steht.

Das Format begleite das Paar in seinem Alltag, sei es beim Golfen oder bei Veranstaltungen, auch die Planung der Hochzeit, die im südfranzösischen Saint-Tropez stattfinden soll, sind Teil der Reihe. Zudem soll auch Schumachers 24-jähriger Sohn David, selbst als Rennfahrer aktiv, in der von Tresor produzierten Doku zu sehen sein. "Étienne und ich gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten, unsere Pläne", lässt sich Ralf Schumacher zitieren.

Kamila Schmid, Director Sky Original Non-Scripted Productions, sprach am Mittwoch von einem "vertrauensvollen Verhältnis", das sich zwischen Sky und Ralf Schumacher entwickelt habe. "Dass wir nun auch diesen privaten Abschnitt seines Lebens filmisch begleiten dürfen, sehen wir als besondere Wertschätzung." Das Doku-Follow zeige ihn und seinen Partner nun "so nah und authentisch, wie man die beiden bisher noch nicht erlebt hat, mit ungefilterten Einblicken und privaten Momenten inklusive der exklusiven Hochzeitsfeierlichkeiten in Frankreich".

© Sky / Andreas Buttner

Abseits der Schumacher-Serie versucht sich Sky unter Führung von COO Elke Walthelm und Christian Asanger, Vice President Entertainment, in weiteren Doku-Projekten im Spagat zwischen Sport und Privatleben. So soll es etwa einen neuen Dokumentarfilm über Fußball-Weltmeister Lothard Matthäus geben, der bekanntlich schon seit vielen Jahren für den Pay-TV-Sender als Experte tätig ist. Produziert wird der Film von Banijay Productions Germany. Inhaltlich gehe es um Matthäus' Alltag, "der schneller ist als jeder Terminkalender", wie es in der Ankündigung heißt.

Ein weiteres Projekt befasst sich mit dem legendären Bayern-München-Arzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Neben dem Sportmediziner selbst sollen auch Prominente und Sportler wie Usain Bolt, Katarina Witt und Joachim Löw zu Wort kommen. Produziert wird der Dokumentarfilm von Kimmig Entertainment. Zudem will Sky im Rahmen einer Dokumentation der beetz brothers auch Simon Messner, den Sohn von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner, in den Mittelpunkt stellen. Auch der 36-Jährige ist als Bergsteiger aktiv. Bereits bekannt war, dass Sky die Sport-Doku "Ein Sommer in Italien - WM 1990" nach ihrer Kino-Premiere ab dem 15. Mai zeigen wird.

Doch es geht in den Doku-Projekten von Sky freilich nicht nur um Sport: Mit "Mein Mann, mein Mörder" ist ein neues True-Crime-Format geplant, das sich mit Gewalt gegen Frauen befasst. Konkret geht es um den Seriengewalttäter Winfried B., dem es über vier Jahrzehnte hinweg gelang, sein Umfeld, Behörden und Gerichte zu täuschen - "mit tödlichen Folgen", wie es heißt. Die Dokumentation, produziert von Janus Productions, sei dabei "keine klassische Täterstudie, sondern ein dokumentarisches Mahnmal gegen das Wegsehen".

Und auch der Ochsenknecht-Clan bekommt wieder reichlich Sendefläche eingeräumt: So entsteht neben einer fünften Staffel von "Diese Ochsenknechts" aktuell auch eine zweite Staffel des Spin-Offs "Yeliz & Jimi", dessen Ausstrahlung für den Herbst vorgesehen ist. Während sich Sky abseits von Sport und internationaler Fiction also verstärkt seinen Factual-Ambitionen widmet, schwebt über dem deutschen Pay-TV-Anbieter aktuell freilich ein großes Fragezeichen, denn bekanntlich läuft im Hintergrund die geplante Übernahme durch RTL Deutschland, für die es jedoch noch immer kein grünes Licht gibt. Die ganz großen Weichenstellungen für die Zukunft stehen Sky somit also erst noch bevor.