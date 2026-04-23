Unter dem Titel "Stabile Zeitenlage" haben NDR und die "Tagesschau" den Start eines neuen Formats angekündigt. Bereits am heutigen 23. April soll die erste Ausgabe auf dem YouTube-Kanal der "Tagesschau" sowie in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden. Danach gibt es alle zwei Wochen neue Folgen. Bei TikTok kommt die neue Sendung wöchentlich als journalistisches Kurzformat daher.

Mit dem neuen Format will der NDR vor allem jungen Menschen Orientierung in komplexen sicherheitspolitischen Themen geben. Entsprechende Themen sollen demnach verständlich erklärt werden, zudem will man regelmäßig auch Fragen aus der Community aufgreifen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie: Wie sicher ist Europa? Was macht die NATO für uns? Welche Rolle spielt KI im Krieg?

Hostin des Formats ist NDR-Moderatorin Julia Faltermeier. Sie führt durch die Videos und soll auch transparent machen, wie die Redaktion zu ihren Einschätzungen kommt. In der ersten Ausgabe geht es darum, wie es am ersten Tag des Iran-Krieges möglich war, zentrale Akteure des Regimes in kürzester Zeit auszuschalten – und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei gespielt haben könnte. Die Redaktion der Sendung soll eng mit dem Podcast-Team von "Streitkräfte und Strategien" zusammenarbeiten.

"Mit dem neuen Format ‚Stabile Zeitenlage’ stärken wir gezielt die Einordnung von sicherheitspolitischen Themen, einem der zentralen, aber oft schwer zugänglichen Felder unserer Zeit", sagt Sara Maria Manzo, Leiterin der Unit Digitales Video bei ARD-aktuell, "gerade für eine jüngere Zielgruppe schafft das Format verlässliche Orientierung in einer zunehmend komplexen Weltlage."