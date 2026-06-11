Hoppla

Wie der "Standard" berichtet, ist der von der SPÖ in den Stiftungsrat entsandte Siegfried Meryn zurückgetreten bzw. hat seinen Rücktritt angekündigt. Gegenüber den anderen Mitgliedern des Gremiums erklärte er demnach: "Die öffentliche Diskussion über den Stiftungsrat, über politische Einflussmöglichkeiten, über Transparenz und über die tatsächliche Unabhängigkeit von Entscheidungen ist keine Nebendebatte. Sie berührt den Kern der Glaubwürdigkeit des Hauses und das Vertrauen der Bevölkerung in eine der wichtigsten Institutionen unseres Landes. Diese Diskussion ist notwendig. Und sie verlangt mehr als bloße Verteidigung des Status quo. Ich habe die Probleme nicht nur beobachtet. Ich habe sie erlebt". Mehr dazu bei den Kollegen.

Er wird seine Stimme bei der Wahl aber noch abgeben und erst zum Ende der Sitzung zurücktreten.