Schluss für "2 Broke Girls" und "Blacklist"-Spinoff

Nach sechs Staffeln zieht CBS einen Schlussstrich unter die Sitcom "2 Broke Girls", auch ProSieben kommt damit wieder eine in der Primetime gut etablierte Sitcom abhanden. Schluss ist auch fürs "Blacklist"-Spinoff, weiter geht's mit "Brooklyn Nine-Nine"



13.05.2017 - 11:01 Uhr von Uwe Mantel 13.05.2017 - 11:01 Uhr

Obwohl "2 Broke Girls" auch nach sechs Staffeln für CBS noch recht solide Quoten erzielte, hat das Network im Vorfeld der Upfronts in der kommenden Woche die Entscheidung gefällt, die Serie nicht fortzuführen. Zuletzt war noch die Bestellung einer verkürzten siebten Staffel diskutiert worden, um den Machern einen geplanten Abschied zu ermögliche, auch dazu kommt es nun aber nicht mehr. Das Serienfinale lief somit bereit Mitte April.

Eine schlechte Nachricht ist das auch für ProSieben, gehört "2 Broke Girls" doch zu den wenigen Comedyserien, die in der Primetime noch verlässlich gute Quoten holen. Erst in diesem Jahr hatte ProSieben "2 Broke Girls" auf den ehemaligen "Halligalli"-Sendeplatz am Montagabend verschoben, wo die neuen Folgen mit im Schnitt 12,5 Prozent Marktanteil ihre Sache gut machten. Nachdem ProSieben recht nah an der US-Ausstrahlung ist, stehen nun aber auch hierzulande nun nur noch zehn neue Episoden aus.

Das Aus verkündet wurde gestern abend auch für das Spinoff der Serie "The Blacklist". Für "The Blacklist: Redemption" bleibt es somit bei einem kurzen Intermezzo - es kam wohl auch zu spät, nachdem auch das Interesse an "The Blacklist" selbst bereits merklich nachgelassen hat. Andere Serien erhielten hingegen grünes Licht für eine Fortsetzung. Dazu gehören die Sitcoms "Brooklyn Nine-Nine", "Speechless", "Fresh off the Boat" ebenso wie der Klassiker "Law & Order: Special Victims Unit".

Das komplette Line-Up für die kommende Saison stellen die Networks in der kommenden Woche vor. Wir berichten ausführlich in unserem Special "Go West"

