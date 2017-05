Harald Schmidt wird Autor bei "Spiegel Daily"

© SRF/Bonito TV

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es fix: Harald Schmidt wird in den kommenden Wochen und Monaten bei "Spiegel Daily" zu sehen und lesen sein. Er wird Autor beim neuen Projekt des Verlags und soll aktuelle Geschehnisse auch per Video kommentieren.



16.05.2017 - 10:57 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 10:57 Uhr

Bereits in der vergangenen Woche startete "Spiegel Online" eine Umfrage, bei der man seine Leser fragte, ob Harald Schmidt künftig für das neue Angebot "Spiegel Daily" schreiben soll. Mehr als eine halbe Million "Ja"-Stimmen später ist nun klar: Schmidt wird Autor beim neuen Projekt des Spiegel-Verlags. Und das nicht nur mit Texten - der "Spiegel" hat angekündigt, dass Schmidt künftig auch in Videos zu sehen sein wird. "Der Kauf eines Smartphones ist ebenso eingeleitet wie eine HD-Skype-Leitung eingerichtet", heißt es vom Verlag.

Am heutigen Dienstag ist die erste Ausgabe von "Spiegel Daily" ab 17 Uhr zu lesen. In dieser Ausgabe wird Schmidt gleich mit dabei sein - "mit seinem Blick auf den Gang der Welt, mit Ratschlägen an Despoten, Wahlkämpfer und Böhmermänner, mit aufmunternden Worten an alle Deutschen, die Satire nicht mehr von Realsatire unterschieden können." Ein Monatsabo von "Spiegel Daily" kostet 6,99 Euro.

Die Macher bezeichnen "Spiegel Daily" als "smarte Abendzeitung". Die wichtigsten Nachrichten des Tagen sollen in dem neuen Angebot ebenso zu finden sein wie Kommentare zu aktuellen Themen oder die neuesten Diskussionen in den sozialen Netzwerken. "Nur, was heute wichtig ist - darauf wollen wir uns konzentrieren. Und deshalb lösen wir uns auch vom klassischen Ressortdenken: Nicht jeden Tag muss man etwas aus der Wirtschaft erfahren, nicht jeden Tag etwas aus Kultur oder Sport."

Mehr zum Thema "Spiegel Daily" startet bereits in dieser Woche

Teilen