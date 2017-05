"Nido" erscheint künftig nur noch alle zwei Monate

© Gruner + Jahr / Nido

Das Familienmagazin "Nido" aus dem Hause Gruner + Jahr wird seine Erscheinungsweise ändern. Künftig erscheint der Titel nur noch alle zwei Monate, bislang gab es jeden Monat eine neue Ausgabe. Grund für die Änderung sind fehlende wirtschaftliche Perspektiven.



18.05.2017 - 10:54 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2017 - 10:54 Uhr

Erst vor wenigen Wochen hat Gruner + Jahr sein Familien- und Elternmagazin "Nido" überarbeitet. "Neuer Look, neue Inhalte", versprach der Verlag damals (DWDL.de berichtete). Nun ist die Not aber offenbar so groß, dass Gruner + Jahr an die Erscheinungsweise geht. Das Heft erscheint ab August nur noch alle zwei Monate, bislang gab es immer jeden Monat eine neue Ausgabe. Eine Verlagssprecherin bestätigte gegenüber DWDL.de eine entsprechende Meldung der "Süddeutschen Zeitung".

In einem Statement sagt die Sprecherin, dass "Nido" seine Leserschaft gefunden habe, betont aber auch: "Die Nische dieses Magazins wird jedoch nicht größer, und seine Auflage macht kein wachsendes Anzeigengeschäft möglich." Das Gegenteil sei der Fall: "Der Markt bietet 'Nido' in der jetzigen Erscheinungsweise keine ausreichende wirtschaftliche Perspektive." Daher die Umstellung auf eine zweimonatige Erscheinungsweise, künftig gibt es damit nur noch sechs "Nido"-Ausgaben pro Jahr.

Wie viele andere Magazine hat auch "Nido" in den zurückliegenden Jahren viel Auflage eingebüßt. Zuletzt wurden noch 17.500 Hefte verkauft, vor drei Jahren waren es noch rund doppelt so viele. Seit einigen Monaten ist Ruth Fend als neue Chefredakteurin mit an Bord. Betriebsbedingte Kündigungen sind aufgrund der nun angekündigten Umstellung nicht geplant, heißt es vom Verlag.

