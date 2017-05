Tele 5 holt zwölf neue "SchleFaZ" ins Programm

© Tele 5

Ende Juni startet bei Tele 5 die neue "SchleFaZ"-Staffel, die gleich zwölf Filme umfassen wird. Passend zur neuen Staffel schickt der Sender seine beiden Moderatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten mit dem Format auf eine Club-Tour.



24.05.2017 - 13:48 Uhr von Alexander Krei 24.05.2017 - 13:48 Uhr

Tele 5 ist bei der Suche nach schlechten Filmen erneut fündig geworden und hat für den Sommer die Ausstrahlung einer neuen "SchleFaZ"-Staffel in Aussicht gestellt. Insgesamt zwölf neue Ausgaben sind geplant, die ab dem 30. Juni jeweils am Freitagabend gezeigt werden. Zur Riege der Filme gehören diesmal unter anderem "Hentai Kamen 2", "Macho Man" und "Sharktopus vs. Whalewolf".

Im Interview mit DWDL.de zeigte sich Tele-5-Chef Kai Blasberg kürzlich zufrieden mit der Entwicklung von "SchleFaZ": "Diese Marke haben wir sorgsam gepflegt und mit der fünften Staffel hat es jetzt eine Reife entwickeln, in der wir diese Marke auch für mehr nutzen wollen als die Ausstrahlung bei Tele 5", sagte er und verwies auf Merchandising sowie eine Tour mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten.

Die beiden Moderatoren werden vom 26. bis 30. Juni in München, Leipzig, Köln, Hamburg und Berlin gastieren und in Clubs jeweils einen Film auseinandernehmen. Zu kaufen gibt es die Tickets übrigens nicht, stattdessen verlost Tele 5 die Eintrittskarten auf Facebook sowie über Radiopartner in den Städten der Club-Tour.

