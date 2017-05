Tolle Quoten: "Luke! Die Schule und ich" geht weiter

© Sat.1/Boris Breuer

Sat.1 ist mit dem ersten Primetime-Einsatz von Luke Mockridge offensichtlich sehr zufrieden: Nach durchwegs überzeugenden Quoten wurde sein Format "Luke! Die Schule und ich" pünktlich zum Ende der ersten Staffel bereits verlängert.



27.05.2017 - 10:15 Uhr von Marcel Pohlig 27.05.2017 - 10:15 Uhr

Der Wechsel der Shows auf den Sonntagabend hinterließ zu Jahresbeginn eine große Lücke am Freitagabend, wo mit diversen Formaten kein Hut zu gewinnen war. Mit "Genial daneben" änderte sich dies vor einigen Wochen bereits und auch Luke Mockridge konnte im Mai nun durchgehend punkten. Mit durchschnittlich 13,0 Prozent überzeugte dessen erste Primetime-Show "Luke! Die Woche und ich" durchgehend. Eine Fortsetzung lag da nahe. Erfreulich: Sat.1 fackelt auch gar nicht lang und gab bereits am Samstag bekannt, "Luke! Die Schule und ich!" fortsetzen zu wollen.

Bis Luke Mockridge wieder in die Rolle des Lehrers schlüpfen und verschiedene Schüler und Promis ins Kölner Studio laden darf, wird es allerdings noch ein wenig dauern: Erst im Frühjahr des kommenden Jahres soll es ein Wiedersehen mit "Luke! Die Schule und ich" geben. Auf Mockridge müssen die Zuschauer von Sat.1 allerdings nicht ganz so lange verzichten: Bereits im Herbst wird er nämlich mit seiner Late-Night-Show "Luke! Die Woche und ich" ins Programm zurückkehren. Die Sendung entwickelte sich zuletzt prächtig und profitierte sehr vom Wechsel auf den Sonntagabend, wo sie im Anschluss an "The Voice of Germany" im Schnitt 12,2 Prozent erzielte.

Teilen