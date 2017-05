Sky 1 macht zweite Staffel von "Buschis Sechserkette"

© Sky/Willi Weber

Die Sport-Comedyshow "Eine Liga für sich", bei der es sich um eine Adaption der britischen Show "A League of Their Own" mit James Corden handelt, bekommt eine zweite Staffel. Die neuen Folgen werden ab Ende August ausgestrahlt.



31.05.2017 - 10:16 Uhr von Alexander Krei 31.05.2017 - 10:16 Uhr

Bei Sky zeigt man sich zufrieden mit der ersten Staffel von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette". Von mehr als einer Million Kontakten während der ersten Staffel ist die Rede. Daher hat der Pay-TV-Sender jetzt bei der Produktionsfirma Redseven Entertainment eine zweite Staffel der Sport-Comedyshow mit Frank Buschmann in Auftrag gegeben. Neben ihm werden weiterhin Panagiota Petridou und Matze Knop mit von der Partie sein.

Ein Ausstrahlungstermin steht bereits fest: Die neuen Folgen werden ab dem 24. August bei Sky 1 zu sehen sein - dann allerdings nicht mehr montags, sondern donnerstags um 20:15 Uhr. "Alle unsere Gäste möchten gerne wiederkommen. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen verspreche ich jede Menge neue Gesichter und weiter ganz viel Spaß bei mir in der Show", sagt Frank Buschmann, der vom Sommer an auch als Fußball-Kommentator für Sky im Einsatz sein wird.

Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland: "Frank Buschmann hat bewiesen, dass er wie kaum eine andere Persönlichkeit Sport mit Unterhaltung verbindet. Sky und Buschi - das passt einfach. Deshalb freuen wir uns sehr, ihn ab August nicht nur als Stimme bei Sky Sport, sondern auch in der zweiten Staffel unseres neuen Entertainmentsenders Sky 1 zu begrüßen."

Wer die erste Staffel verpasst hat, kann "Eine Liga für sich" übrigens demnächst auch im Free-TV sehen: Bei Sky Sport News HD läuft die komplette Staffel ab dem 20. Juni jeweils dienstags und freitags um 20:15 Uhr. Sky 1 strahlt zudem am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr die Highlight-Episode "Nachspielzeit" aus.

Teilen