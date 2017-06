ZDF-Chef Bellut glaubt nicht an positive CL-Entscheidung

© ZDF/Benno Kraehahn

Am Samstag steht das Finale der Champions League an, bis dahin soll es auch eine Entscheidung über die Rechte ab der Saison 2018/19 geben - fix ist das natürlich nicht. Beim ZDF hat man aber offenbar schon die Hoffnungen aufgegeben.



01.06.2017 - 16:31 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 16:31 Uhr

Wo wird die Champions League ab der Saison 2018/19 zu sehen sein? Die Verhandlungen zwischen Sendern und Streaminganbietern auf der einen, und UEFA auf der anderen Seite ziehen sich nun schon ungewöhnlich lang. Nun heißt es, die Entscheidung könnte kurz vor dem diesjährigen CL-Finale bekanntgegeben werden - das findet am kommenden Samstag statt. Zuletzt hieß es immer wieder, es sei sehr wahrscheinlich, dass die Fußball-Königsklasse demnächst komplett im Pay-TV verschwindet. Nun hat sich auch Thomas Bellut zur Sache geäußert.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Rechte in den Pay-Bereich gehen", sagte Bellut laut "Horizont" am Mittwoch auf der Jahrestagung des Markenverbandes in Berlin. Zuletzt dementierte das ZDF noch einen Bericht der "Bild", nach dem man aus den Verhandlungen ausgestiegen sei. Dennoch hat Bellut aber offenbar wenig Hoffnung, die Rechte doch noch zu erhalten.

"Wir haben das Phanömen, dass internationale Konzerne hier Geschäftsmodelle etablieren wollen und dafür quer subventionieren", so Bellut, der auch noch einmal auf die hohen Reichweiten im Free-TV verwies. Zuletzt kursierten Gerüchte, Sky und DAZN könnten sich die CL-Rechte ab 2018/19 teilen. Auch um die Europa League gab es zuletzt einige Gerüchte, laut "kicker" könnte diese demnächst bei Sky und RTL zu sehen sein.

