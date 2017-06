ProSieben: Neue Abdallah-Show kommt doch noch

© ProSieben/Martin Saumweber/Arne Weychardt

Ursprünglich bereits für den vorigen Herbst angekündigt, wird die neue ProSieben-Sendung "Noch Fragen? Die Antwortshow" mit Aiman Abdallah im Juli den Weg ins Programm schaffen. In dem Format müssen Promis diverse Alltagsfragen beantworten.



02.06.2017 - 14:27 Uhr von Alexander Krei 02.06.2017 - 14:27 Uhr

Man habe "die besten Shows der Welt", tönt ProSieben derzeit in einem Programmtrailer, der für die "Show-Highlights im Juni und Juli" trommeln soll. Gemeint sind damit allerdings fast ausschließlich Best-Of-Formate wie die jüngst angekündigte "Gameshow-Konferenz", in der noch einmal diverse Spielshow-Momente der Vergangenheit aufgewärmt werden (DWDL.de berichtete). Einzige Ausnahme ist der Neustart "Noch Fragen? Die Antwortshow", der ursprünglich schon längst hätte laufen sollen.

Im vorigen Jahr hatte der Sender die Ausstrahlung des Formats schon einmal für Ende Oktober in Aussicht gestellt, sich dann aber ohne Angabe von Gründen doch dagegen entschieden. Seither schlummerte die längst produzierte Ausgabe des Wissens-Quiz mit Moderator Aiman Abdallah im Archiv. Jetzt steht aber tatsächlich ein neuer Ausstrahlungstermin fest: Wie aus dem Trailer hervorgeht, wird ProSieben "Noch Fragen? Die Antwortshow" am Donnerstag, den 13. Juli um 20:15 Uhr ausstrahlen. Eine Woche zuvor geht auf diesem Sendeplatz die gerade gestartete Promi-Show "Global Gladiators" zu Ende.

Sieben Prominente müssen in der neuen Sendung Fragen aus dem Alltag beantworten, beispielsweise warum Glasflaschen am unteren Rand geriffelt sind, was eine Wolke wiegt oder ob Mücken einen Schwips bekommen, wenn sie einen Betrunkenen stechen. Das erinnert streng genommenein wenig an den ARD-Erfolg "Wer weiß denn sowas?". Als Kandidaten sind Schauspielerin Esther Schweins, Schauspieler Thomas Heinze, Model Elena Carrière, Schauspieler Antoine Monot jr., Comedian Ingmar Stadelmann, Schauspielerin Jana Pallaske und Sänger Tim Bendzko mit dabei.

Die Fragen sollen in Einspielern sowie in großen und kleinen Experimenten im Studio beantwortet werden. Als Expertin fungiert Dr. Angela Halfar, die in der Vergangenheit schon mehrfach vor der Kamera stand. Zudem wird Aiman Abdallah durch Florian Schmidt-Sommerfeldt unterstützt, der sich zuletzt als Kommentator der "ran NFL"-Übertragungen bei ProSieben Maxx einen Namen gemacht hat und ab der neuen Saison für Sky tätig sein wird. Um die Produktion von "Noch Fragen? Die Antwortshow" kümmert sich RedSeven Entertainment.

Teilen