Sat.1 setzt "Profiling Paris" im Juli mit Staffel sieben fort

Die französische Krimiserie "Profiling Paris" geht im Juli in Sat.1 in die siebte Staffel, zehn neue Folgen werden dann am späten Donnerstagabend gezeigt. Bei kabel eins findet dann auch "Navy CIS" seinen Weg zurück in die Primetime.



08.06.2017 - 16:22 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2017 - 16:22 Uhr

Sat.1 setzt die französische Krimiserie "Profiling Paris" demnächst fort, ab dem 20. Juli sind ab 23:05 Uhr die zehn neuen Folgen der siebten Staffel zu sehen. Am Sendeplatz hat sich also nichts geändert, schon die sechste Staffel lief zwischen September und Dezember des vergangenen Jahres am späten Donnerstagabend. "Profiling Paris" ersetzt damit "Blindspot", das bis dahin auf dem Sendeplatz zu sehen sein wird. Im Vorfeld zeigt Sat.1 wie gehabt eine Folge von "Criminal Minds: Beyond Borders" sowie zwei Episoden von "Criminal Minds".

In "Profiling Paris" geht es um Profilerin Chloé Saint-Laurent, die zur Pariser Mordkommission hinzustößt. Zwischen ihr und dem Teamleiter herrschen von Anfang an Spannungen, doch Chloé ist für die Beamten unersetzlich: Durch ihr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen kann sie die Beweggründe von Tätern und Opfern hervorragend nachvollziehen und leistet so einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung der Fälle. Die ersten Staffeln liefen in Sat.1 noch recht gut, teilweise wurden im Schnitt sogar zweistellige Marktanteile erzielt. Der sechsten Staffel gelang das zuletzt nicht mehr, der Marktanteil lag hier bei etwas mehr als acht Prozent.

Darüber hinaus hat kabel eins eine Veränderung für den Freitagabend angekündigt. So wird ab dem 21. Juli zur besten Sendezeit eine Folge "Navy CIS" zu sehen sein, hier beginnt kabel eins noch einmal mit der ersten Folge der elften Staffel. Die Serie ersetzt damit eine Episode von "Navy CIS: New Orleans", die weiterhin ab 21:15 Uhr läuft.

