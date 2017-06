Uwe Schlindwein wird Unterhaltungschef von Sat.1

© Granada

Sat.1 erhält einen neuen Unterhaltungschef: Uwe Schlindwein wird diese Position ab Oktober übernehmen. Genügend Show-Erfahrung hat Schlindwein bereits, bislang arbeitete er als Program Director bei UFA Show & Factual.



22.06.2017 - 13:35 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2017 - 13:35 Uhr

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Sat.1 viele neue Unterhaltungsformate ausprobiert. Und auch wenn am Sonntagabend viele neue Shows gefloppt sind, ein paar Erfolge sind dann doch hängen geblieben. Luft nach oben ist aber noch reichlich vorhanden. Verantwortet wird der Unterhaltungsbereich künftig von Uwe Schlindwein, er übernimmt den Posten des Unterhaltungschefs ab Oktober. Das hat Sat.1 nun bestätigt.

Zuvor arbeitete Schlindwein als Program Director bei UFA Show & Factual und verantwortete dort unter anderem "Das Supertalent" und "Wer weiß denn sowas?". Schlindwein berichtet künftig direkt an Sat.1-Chef Kaspar Pflüger. Mario Kristl (VP Show Primetime Sat.1) und Karin Thoma (VP Reality Primetime Sat.1) sind in der Hierarchie unter Schlindwein und berichten an ihn.

"Uwe Schlindwein zählt zweifelsohne zu den Machern der großen deutschen Unterhaltungs- und Reality-Formate. Ich freue mich, diesen kreativen Entertainment-Experten als neuen Unterhaltungschef in unserem Team willkommen zu heißen und auf unsere Zusammenarbeit", so Kaspar Pflüger. Der neue Unterhaltungschef selbst sagt, er freue sich auf die Weiterentwicklung der Reality- und Unterhaltungsprogramme einer TV-Marke.

