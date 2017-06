ProSieben: "Empire" geht im August nahtlos weiter

© FOX

Sowohl in Amerika als auch in Deutschland hatte die Dramaserie "Empire" zuletzt mit Quotenverlusten zu kämpfen. ProSieben reagierte daraufhin mit einem neuen Sendeplatz in der Nacht. Dafür werden schon bald die Folgen der dritten Staffel gezeigt.



27.06.2017 - 16:15 Uhr von Kevin Hennings 27.06.2017 - 16:15 Uhr

Erst im Mai hat ProSieben die Musik-Serie "Empire" aufgrund anhaltend schlechter Quoten ins Nachtprogramm verbannt, dort fristet das Format seitdem ein Schattendasein. Nun hat ProSieben immerhin angekündigt, die dritte Staffel direkt im Anschluss an die derzeit noch laufende zweite zu zeigen. Am Sendeplatz wird sich aber nichts ändern: Derzeit ist die erste Folge des dritten Durchlaufs ("Ein Licht in der Dunkelheit") für die Nacht zwischen dem 2. und 3. August um 1 Uhr eingeplant.

Der am Ende der zweiten Staffel neu eingeführte Rivale von Lucious Lyon (Terrence Howard), der auf den Namen Shyne Johnson (Xzibit) hört, wurde für die anstehenden Folgen in den Hauptcast befördert. Der Musik machende und Drogen dealende Shyne soll laut Showrunner Ilene Chaiken einen "zentralen Charakter" in Lucius Geschichte darstellen. Eine der Gastrollen wird zudem die Sängerin Sierra Aylina McClain übernehmen. Ihre wiederkehrende Rolle der Nessa stellt Shynes vielversprechenden Protégée dar.

Weitere Nebenrollen werden vom französischen Rapper Montana, Taye Diggs ("Murder in the First"), dem Musikmogul Birdman, Phylicia Rashad ("The Cosby Show") und Mariah Carey gefüllt. Carey wird jedoch nicht sich selbst spielen, sondern lediglich den Superstar Kitty, die mit Jamal (Jussie Smollett) an einem neuen Song arbeitet. Möglicherweise wird eines der Gesichter auch noch in der vierten Staffel zu sehen sein, denn diese wurde von Fox bereits bestätigt.

