DTM zieht Rennstart wegen ARD-Programmänderung vor

Weil Das Erste am kommenden Wochenende die Trauerfeier zu Ehren von Helmut Kohl zeigt, zieht die DTM den Rennstart am Samstag um fünfeinhalb Stunden vor. Die Tour de France wird nur zum Start im Ersten gezeigt, der Rest läuft dann online und in den Dritten



27.06.2017 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2017 - 16:01 Uhr

Die Programmplaner des Ersten haben in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet. Tatsächlich haben sie es geschafft, am kommenden Samstag sowohl das DTM-Rennen, als auch den Auftakt zur Tour de France und die Trauerfeierlichkeiten für Altbundeskanzler Helmut Kohl im Programm unterzubringen. Die DTM hat dafür aber ein weitreichendes Eingeständnis gemacht und den Start des Rennens auf dem Norisring um knapp fünfeinhalb Stunden nach vorn verlegt.

Ursprünglich sollte das Rennen erst um 18:55 Uhr beginnen. Weil Das Erste aber die Trauerfeier für Helmut Kohl zeigt, hat man das Rennen nun auf 13:25 Uhr vorverlegt. Das Erste beginnt mit seiner Berichterstattung 15 Minuten vor dem Start, Vorberichte auf Sparflamme sozusagen. Der frühe Start ist für die Programmplaner aber auch insofern praktisch, weil man dann ab 14:40 Uhr ohne Probleme den Auftakt zur Tour de France zeigen kann. Das Radrennen beginnt mit einem Einzelzeitfahren in Düsseldorf - hier moderiert Michael Antwerpes, Florian Naß kommentiert.

Um 17:10 Uhr beginnt Das Erste schließlich mit der Sondersendung zu Ehren des verstorbenen Ex-Kanzlers Kohl und berichtet live aus Speyer, wo das Requiem und die anschließende militärische Zeremonie stattfinden werden. Die Sondersendung "Abschied von Helmut Kohl - Gedenken an den Altkanzler" fasst zudem die Trauerfeierlichkeiten vom Tage zusammen, die mit einem Festakt im Europäischen Parlament in Straßburg beginnen. Es moderiert Birgitta Weber.

Da das Einzelzeitfahren der Tour de France zum Beginn der Trauerfeierlichkeiten noch nicht beendet ist, und sich auch nicht so leicht verschieben lässt wie ein DTM-Rennen, steigt Das Erste dann aus der Übertragung aus. Radfans können das Rennen aber unter anderem im WDR, im SR, bei One oder im Livestream auf der Webseite der "Sportschau" sehen.

Auch das ZDF wird am Samstag übrigens über Helmut Kohl berichten. Ab 10:45 Uhr überträgt der Sender den Trauerakt aus dem Europaparlament in Straßburg, geplant ist eine fast zweieinhalbstündige Sendung. Reden werden unter anderem Kanzlerin Merkel, der französische Staatspräsident Macron und Ex-US-Präsident Clinton. Bettina Schausten moderiert und kommentiert.



