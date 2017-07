"Gameshow-Konferenz" kommt zwei Wochen später

© ProSieben / Willi Weber

Eigentlich wollte ProSieben seine "Gameshow-Konferenz" am vergangenen Wochenende zeigen. Weil König Fußball in die Quere kam, plante man beim Sender aber kurzfristig um. Nun kommt der Gameshow-Aufguss zwei Wochen später.



03.07.2017 - 14:01 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2017 - 14:01 Uhr

Shows sind bekanntlich nicht so einfach zu wiederholen wie Filme und Serien, bei ProSieben hat man sich daher etwas Neues einfallen lassen. Bereits Ende Mai kündigte man die "Gameshow-Konferenz" an, bei der einfach Höhepunkte aus acht verschiedenen Shows zusammengeschnitten werden - dabei erhofft man sich wohl ein wenig die Dynamik, die Sky mit seinen Bundesliga-Konferenzen erreicht. Moderiert wird der große Zusammenschnitt von Elmar Paulke. Die für den vergangenen Samstag geplante erste Ausgabe musste allerdings kurzfristig aus dem Programm weichen, weil ProSieben da lieber auf eine "Fluch der Karibik"-Wiederholung zurückgriff (DWDL.de berichtete).

Nun hat ProSieben gegenüber der dpa bestätigt, dass die verschobene Ausgabe am 15. Juli ins Programm genommen wird. Am Sendeplatz, Samstag ab 20:15 Uhr, hat sich nichts geändert. Für diesen Tag war eigentlich schon die zweite Ausgabe der "Gameshow-Konferenz" eingeplant. Diese wird nun aber erst im August gezeigt.

ProSieben hatte die Show übrigens verschoben, weil "Fluch der Karibik" am Freitag zeitgleich gegen das U21-EM-Finale gelaufen wäre. Aber auch am Samstag hatte man mit dem Film keine Chance gegen die Konkurrenz: Nur etwas mehr als eine Million Menschen schalteten ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schwachen 8,6 Prozent. Ob sich die "Gameshow-Konferenz" gegen den Start von "The Wall" bei RTL aber besser geschlagen hätte, ist fraglich.

