"Promi Big Brother" künftig mit Schropp und Bendel

© SAT.1

Jochen Bendel, der bislang die Fans von "Promi Big Brother" durch die Nacht begleitet hat, wird in der neuen Staffel der Reality-Show für Sat.1 vor der Kamera stehen. Der Einzug findet dabei früher als zuletzt angekündigt statt.



13.07.2017 - 21:00 Uhr von Uwe Mantel , Hamburg13.07.2017 - 21:00 Uhr

Mit im Schnitt knapp unter 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die vierte Staffel von "Promi Big Brother" für Sat.1 im vergangenen Jahr kein Flop - doch sie blieb so weit hinter den beiden Vorjahren zurück, dass klar war: Es muss sich etwas ändern. Sat.1 hat daher auch eine überarbeitete Version von "Promi Big Brother" versprochen - wie die genau aussehen wird, hat man aber auch bei der Jahresprogrammpräsentation am Donnerstagabend in Hamburg noch nicht verraten.

Sicher ist, dass die neue Staffel unter dem Motto "Alles oder nichts" stehen wird. Eine andere konkrete Änderung steht in jedem Fall schonmal fest - und die betrifft die Moderation. Sat.1 setzt künftig wieder auf eine Doppelmoderation: An der Seite von Jochen Schropp wird dann Jochen Bendel durch die Sendung führen. Bendel ist bekennender Fan von "Big Brother" und hat in den vergangenen drei Jahren schon die nächtliche Begleit-Sendung bei Sixx präsentiert. Wie es mit der weiter geht, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wieder abgeblasen ist unterdessen der Wechsel der Primetime-Shows vom Freitag- auf den Sonntagabend, der bei den "Screenforce Days" noch angekündigt wurde. Der Einzug findet nun stattdessen also doch wieder am Freitagabend statt, dementsprechend verschiebt sich das bislang kommunizierte Startdatum auch um zwei Tage auf den 11. August.

Teilen