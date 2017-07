RTL will mit "Ninja Warrior" am Sonntag angreifen

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Auf der Suche nach frischem Wind für den hart umkämpften Sonntagabend ist RTL auf "Ninja Warrior Germany" gestoßen. Die erfolgreiche Action-Gameshow wird im September den Sendeplatz wechseln - der Glaube in das Format ist entsprechend groß.



26.07.2017 - 10:49 Uhr von Alexander Krei 26.07.2017 - 10:49 Uhr

Mit Marktanteilen von bis zu 23 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entpuppte sich "Ninja Warrior Germany" im vorigen Jahr als erfolgreichster Neustart des Sommers. Kein Wunder also, dass RTL in diesem Jahr bei der Produktionsfirma Norddeich TV mehr Folgen in Auftrag gegeben hat. Doch in Köln ist der Glaube an das Format so groß, dass man es im September sogar auf dem hart umkämpften Sendeplatz am Sonntagabend ausstrahlen will.

Wie RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll "Ninja Warrior Germany" ab dem 10. September auf den Sonntag wechseln. Starten wird die Sendung zunächst wie geplant am 12. August auf dem bewährten Samstags-Termin, den später der Castingshow-Dauerbrenner "Das Supertalent" übernehmen wird.

RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, am Sonntagabend vermehrt auf Eigenproduktionen setzen zu wollen - wohl auch als Reaktion auf die rückläufigen Quoten amerikanischer Fiction. Tatsächlich hatte sich der Sender zuletzt immer wieder an Shows versucht, doch ein durchschlagender Erfolg war bislang noch nicht dabei. Sowohl "Die 2" als auch "Mensch Gottschalk" und "It takes 2" wussten am hart umkämpften Sonntag nicht zu überzeugen.

Auch Sat.1 geht inzwischen einen ganz ähnlichen Weg. Dass es durchaus möglich ist, mit Shows ein großes Publikum anzusprechen, stellte der Sender bislang jedoch vor allem mit "The Voice" unter Beweis. Es habe sich gezeigt, "dass der Sonntag als Höhepunkt der Woche eher eine große Eventshow verlangt", erklärte Sat.1-Unterhaltungschef Mario Kristl im Februar gegenüber DWDL.de. Diese Erkenntnis ist inzwischen wohl auch bei RTL gereift, wie das Beispiel "Ninja Warrior Germany" jetzt zeigt.

Teilen