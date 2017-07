Euronews sendet auch über Satellit wieder auf Deutsch

© Euronews

"Glokale" News will Euronews seit Mai liefern, war für deutsche Satellitenzuschauer aber plötzlich nicht mehr zu sehen – beziehungsweise nur noch auf Französisch. Seit dieser Woche sendet Euronews aber auch auf Deutsch wieder über Satellit.



29.07.2017 - 11:09 Uhr von Marcel Pohlig 29.07.2017 - 11:09 Uhr

Seit Mai sendet Euronews mit einem neuen Konzept und setzt auf "glokale" News – also einer Mischung aus globalen Inhalten und für die einzelnen Märkte lokalisierte Inhalte, um gezielter auf die unterschiedlichen Themen in den einzelnen Sendegebieten eingehen zu können. Sichtbar wurde die Umstellung vor allem auch dadurch, dass anstelle einer englischsprachigen Fassung plötzlich auch der Ticker und die Bauchbinden, in unserem Falle, Deutsch sprechen. Das machte im Umkehrschluss aber auch verschiedene Kanäle nötig, da sich nicht mehr nur die Ton-Ausgabe unterschied.

Damit verschwand Euronews für deutsche Zuschauer mit Satellitenempfang: Den dort bekannten Sendeplatz übernahm das französische Euronews, auf Deutsch war der Nachrichtenkanal seither nur noch über die Kabelnetze, IPTV und das Internet zu sehen. Etwas mehr als zwei Monate nach der Umstellung wurde dieser Schritt nun in dieser Woche korrigiert: Euronews sendet künftig auch für Satellitenzuschauer wieder mit deutscher Tonspur und dem für den deutschen Markt angepassten Programm. "Dass wir in der Zwischenzeit nicht zu empfangen waren, bedauern wir außerordentlich", heißt es seitens des Senders, der seien Zuschauer dafür um Entschuldigung bittet.

Da der bisher gewohnte Programmplatz aber nachvollziehbarerweise weiterhin mit dem französischen Ableger gefüllt wird. ist ein Sendersuchlauf notwendig. Auf Deutsch ist Euronews über den Satelliten Astra ab sofort über die Frequenz 12,226 GHz auf Transponder 91 bei horizontaler Polarisation zu empfangen. Auf dieser Frequenz ist auch der französische Ableger sowie Eurosport 1, HSE24 Extra und die Österreich- und Schweiz-Ableger der RTL-Gruppe zu sehen.

