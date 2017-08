ARD zeigt Hirschhausen-Quiz erstmals am Samstagabend

© WDR/Max Kohr

Seit Jahren prüft Eckart von Hirschhausen mehrfach im Jahr das Wissen von prominenten Ratefüchsen in seinem "Quiz des Menschen". In der neuen Staffel wird das Format erstmals mit einer XXL-Ausgabe am Samstagabend zu sehen sein.



02.08.2017 - 16:42 Uhr von Alexander Krei 02.08.2017 - 16:42 Uhr

Im September geht "Hirschhausens Quiz des Menschen" in eine neue Runde. Das Erste hat jetzt vier neue Folgen der Rateshow mit Eckart von Hirschhausen in Aussicht gestellt - und erstmals soll die Sendung auch am Samstagabend zu sehen sein. Das Staffel-Finale soll am Samstag, den 23. September mit einer dreistündigen Ausgabe über die Bühne gehen.

Zuvor wird "Hirschhausens Quiz des Menschen" am 7., 14. und 21. September auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstag um 20:15 Uhr gezeigt. In der ersten Ausgabe werden sich TV-Koch Frank Rosin, Schauspielerin Sabine Postel und "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka den Fragen des Moderators stellen. Produziert wird die Quizshow von Ansager & Schnipselmann.

Mit knapp dreieinhalb Millionen Zuschauern war die Sendung in diesem Jahr aus Quotensicht ein solider Erfolg für die ARD. Im Vergleich zu den vorherigen Staffeln hatte das "Quiz des Menschen" Marktanteile eingebüßt - im Herbst wird man nun wieder auf steigende Zuschauerzahlen hoffen.

Teilen