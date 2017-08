QVC-Deal: Dümmel macht Williams bald Konkurrenz

© Vox/Stefan Gregorowius

Ab September öffnet die "Höhle der Löwen" wieder ihre Pforten. Der ohnehin schon investitionsfreudige Investor Ralf Dümmel hat dann sogar eine Kooperation mit QVC in der Hinterhand: Macht er einen Deal, dann gibt's die Produkte auch im Teleshopping.



08.08.2017 - 15:37 Uhr von Alexander Krei 08.08.2017 - 15:37 Uhr

Mit ihrer Nähe zu HSE24 hatte Judith Williams in den vergangenen Jahren als Investorin in der "Höhle der Löwen" stets ein schönes Ass im Ärmel. Dieses Alleinstellungsmerkmal wird künftig jedoch nicht mehr vorhanden sein, denn von diesem Jahr an tritt der Teleshopping-Sender QVC als Partner von Williams' "Löwen"-Kollegen Ralf Dümmel in Erscheinung. Wenn Dümmel in der vierten Staffel der erfolgreichen Vox-Show einen Deal macht, dann geht das entsprechende Produkt direkt bei QVC in den Verkauf - und zwar sofort nach Zuschlag in der Vox-Show. Im vorigen Jahr hatte Dümmel noch mit dem weit weniger bekannten Channel 21 zusammengearbeitet.

Bei QVC dürfte die Aufmerksamkeit nun deutlich höher sein. Die Jungunternehmer erhalten nämlich außerdem die Möglichkeit, ihr Produkt bei QVC direkt live on air zu präsentieren. "Bei allen Marketingaktivitäten ist es uns immer wichtig, die Geschichte rund um das Produkt und die Gründer zu erzählen", sagt Ralf Dümmel, der als Chef von DS Produkte in Konsumgüter investiert. "Emotionale, informative und unterhaltsame Inhalte, Storytelling und Bewegtbild - all das ist fester Bestandteil des QVC-Geschäftsmodells und genau das, was wir uns für unsere Gründer und ihre Produkte wünschen."

Wer es vorzieht, die Produkte vor dem Kauf in den Händen zu halten, kann alternativ aber auch dem "Höhle der Löwen"-Store einen Besuch abstatten. Der wird im Spätsommer in Köln für die Dauer der Staffel eröffnen. Zum Start sollen dort rund 30 besonders Produkte, die in den vergangenen Staffeln einen "Deal" gemacht haben, erhältlich sein. Im Laufe der neuen Staffel sind dann auch weitere aktuelle Produkte aus der Show verfügbar.

