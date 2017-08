Eurosport benennt zweiten Moderator für "kicker"-Talk

© Eurosport

Weil Marco Hagemann fortan verstärkt als Kommentator der Bundesliga-Freitagsspiele für Eurosport im Einsatz sein wird, musste noch ein weiterer Moderator für den wöchentlichen "kicker"-Talk her. Den hat der Sender jetzt gefunden.



16.08.2017 - 13:41 Uhr von Alexander Krei 16.08.2017 - 13:41 Uhr

Zwei Tage vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hat Eurosport am Mittwoch in sein Fernsehstudio nach München geladen, um noch einmal seine Übertragungspläne vorzustellen. Allzu viele Überraschungen gab es dabei aber nicht mehr: Neben der inzwischen bestätigten Verbreitung des Eurosport Players über Amazon Channels (DWDL.de berichtete) verriet der Sender allerdings noch den neuen Moderator seines wöchentlichen Fußball-Talks, der nun auch unter dem neuen Label "Thank God It's Matchday" stehen wird.

Präsentiert wird "#TGIM: Der kicker.tv Talk" - wie die Sendung jetzt heißt - von Wolfgang Nadvornik, den man bereits vor einigen Wochen für die Bundesliga- und Olympia-Übertragungen verpflichtet hatte (DWDL.de berichtete). Der langjährige BR-Moderator präsentiert den Talk immer dann, wenn Marco Hagemann als Kommentator bei den Freitagsspielen im Einsatz ist. Eurosport-Sportchef Gernot Bauer hatte bereits im Juli gegenüber DWDL.de angekündigt, verstärkt auf Hagemann zu setzen. "Marco wird für uns an jedem Freitag im Einsatz sein - entweder als Kommentator oder Moderator", so Bauer.

Mit Beginn der neuen Saison erhält der Talk zudem einen neuen Sendeplatz: Er läuft fortan nicht mehr montags, sondern freitags um 22:45 Uhr, wenn das Live-Spiel beendet ist. Wie gehabt soll die Sendung im Free-TV ausgestrahlt werden. "In der letzten Saison war es nicht einfach – auch weil Eurosport keine Rechte besaß", räumte Gernot Bauer kürzlich ein. "Das ist nun anders, da wir am Freitagabend auch Bundesliga-Bilder zeigen können. Deswegen fokussieren wir all unsere neuen Fußball-Formatausrichtungen auf den Freitagabend. Der neue Sendeplatz am Freitag um 22:45 Uhr bietet uns die Chance, aktueller und relevanter zu werden."

Als Moderator seiner Bundesliga-Übertragungen hatte Eurosport bereits zu Jahresbeginn den langjährigen Sky-Mann Jan Henkel verpflichtet, als Experte wird künftig Matthias Sammer fungieren.

