Das ZDF zeigt seine zwei neuen Serien vorab im Netz

Im September starten beim ZDF zwei neue Serien, die ausnahmsweise mal nichts mit Mord und Totschlag zu tun haben. Bereits ab dieser Woche sind die ersten Folgen der Serien schon vorab im Netz zu sehen.



22.08.2017 - 13:25 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2017 - 13:25 Uhr

Am 7. September starten beim ZDF die zwei neuen Serien "Das Pubertier - Die Serie" und "Zarah - Wilde Jahre" zur besten Sendezeit. Wer darauf nicht warten will, hat nun die Möglichkeit, vorab online einen Blick in die ersten Folgen zu werfen. Bereits ab dem kommenden Donnerstag, den 24. August, sind die Serien in der ZDFmediathek zu sehen. "Das Pubertier" startet dort gleich mit drei Folgen.

Die weiteren Folgen sind dann immer mindestens eine Woche vor der Ausstrahlung im ZDF online verfügbar. "Das Pubertier" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Jan Weiler: Jan (Pasquale Aleardi) und seine Frau Sara (Chiara Schoras) schlagen sich allerdings nicht nur mit ihrer pubertierenden Tochter Carla (Mia Kasalo) herum, sondern auch mit der Ehekrise von Jans Eltern (Gisela Schneeberger, Dietrich Hollinderbäumer) und Jans überforderter Schwester (Henriette Richter-Röhl). Regie führen Oliver Schmitz und Uwe Janson nach Drehbüchern von David Ungureit, Alexandra Maxeiner und Marc Terjung. "Zarah" ist eine Journalistinnen-Serie und spielt in den 70er-Jahren. Die Frauenrechtlerin Zarah Wolf (Claudia Eisinger) kehrt 1973 in ihre Heimat Hamburg zurück und übernimmt den Posten der stellvertretenden Chefredakteurin der auflagenstarken, männerdominierten Zeitschrift "Relevant". Die engagierte Journalistin sieht die Gelegenheit gekommen, das Thema Emanzipation machtvoll voranzutreiben. Doch schnell muss sie erkennen, dass der Widerstand der Männerkaste unüberwindlich scheint. Um sich gegen ihre Kollegen durchzusetzen, lässt sich Zarah auf einen Machtkampf um die Führung der Redaktion ein. Unter der Regie von Richard Huber spielen Claudia Eisinger, Torben Liebrecht, Uwe Preuss, Svenja Jung, Ole Puppe, Theresa Underberg, Milena Dreissig, Jörn Hentschel, Imogen Kogge und andere. Die Drehbücher schrieben Eva Zahn und Volker A. Zahn.

