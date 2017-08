Kabelbetreiber Tele Columbus wächst im ersten Quartal

© Tele Columbus

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat seine Ziele im ersten Halbjahr 2017 erreicht und gibt sich auch mit Blick auf die zweite Jahreshälfte optimistisch. Der Umsatz stieg um vier Prozent, die Kunden gaben knapp acht Prozent mehr aus.



24.08.2017 - 08:18 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 08:18 Uhr

TeleColumbus hat seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Demnach gelang es dem drittgrößten Kabelnetzbetreiber des Landes, seinen Umsatz in der ersten Jahreshälfte um vier Prozent auf 245,4 Millionen Euro zu steigern. Das Normalisierte EBITDA lag in diesem Zeitraum bei 123,5 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 7,0 Prozent entspricht. Das Unternehmen geht davon aus, alle seine Ziele für das Jahr 2017 zu erreichen. Im Schnitt gab jeder Kunde im zweiten Quartal 17,80 Euro aus - das waren 7,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Weitere Unterstützung erhofft sich TeleColumbus mit seinen rund 3,6 Millionen angeschlossenen Haushalten im dritten Quartal durch die bevorstehende Einführung einer neuen Marke sowie durch den Start einer neuen Produktwelt erwartet. Anfang 2018 steht dann ein Wechsel an der Spitze bevor: Bereits vor wenigen Wochen war bekanntgeworden, dass Ronny Verhelst das Unternehmen nach sieben Jahren als CEO und Vorstandsvorsitzender verlassen wird. Seine Nachfolge tritt Timm Degenhardt an, der zum 1. Februar 2018 vom Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise zu TeleColumbus wechseln wird.

