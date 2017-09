"Grill den Profi": Henssler-Nachfolger legen im Oktober los

© Vox

Nach dem Ende von "Grill den Henssler" heißt es bei Vox bekanntlich bald "Grill den Profi". Jetzt hat der Sender auch den Ausstrahlungstermin aus dem Sack gelassen: Zu sehen gibt es die Show ab Mitte Oktober, am Sendeplatz ändert sich nichts.



06.09.2017 - 11:25 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 11:25 Uhr

Kaum ist die letzte Folge von "Grill den Henssler" bei Vox über die Bühne gegangen, da stellt der Sender bereits die Ausstrahlung des Nachfolge-Formats "Grill den Profi" in Aussicht. ITV Studios Germany produziert zunächst acht Folgen, die ab dem 15. Oktober jeweils sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden - am Sendeplatz ändert sich also durch die Neubesetzung nichts.

Vox hatte bereits vor wenigen Wochen angekündigt, Hensslers Fußstapfen künftig mit einer wechselnden Besetzung füllen zu wollen. Roland Trettl, Christian Lohse, Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand, Nelson Müller, Alexander Kumptner und Benno Ullrich werden sich dem Wettkampf mit jeweils drei Hobbyköchen stellen. Als Herausforderer sind unter anderem Moderatorin Laura Wontorra, Boxer Arthur Abraham und Choreograf Jorge González mit dabei.

Keine Veränderungen gibt es indes mit Blick auf die Jury, die über das Gekochte urteilt. Auch weiterhin geben Reiner Calmund, Maria Groß und Gerhard Retter ihren Senf dazu. Die Moderation übernimmt auch bei "Grill den Profi" wieder Ruth Moschner. Wer Steffen Henssler sehen möchte, kann dies übrigens am 30. September tun: Dann nämlich läuft die erste Folge von "Schlag den Henssler" bei ProSieben.

Teilen