"Fans zurecht unzufrieden": DFL bittet Eurosport zum Gespräch

Den exklusiven Einstand vor zwei Wochen hatte Eurosport bereits vergeigt und auch an diesem Freitag gab es beim Spiel zwischen dem HSV und RB Leipzig wieder Probleme. Die DFL ist genauso unzufrieden wie die Fans und bittet Eurosport zum Gespräch.



10.09.2017 - 11:25 Uhr von Marcel Pohlig 10.09.2017 - 11:25 Uhr

Wenn die Bundesliga am Freitagabend in den Spieltag startet, dann ist seit diesem Jahr Eurosport der exklusive Medienpartner. Rund läuft es bei der Discovery-Tochter allerdings nicht: Nachdem der Einstand bereits verpatzt wurde, gab es nun auch am vergangenen Freitag bei der zweiten Exklusiv-Übertragung – das Eröffnungsspiel lief ja auch im ZDF – wieder technische Probleme, die sich vor allem auf den web-basierten Eurosport Player fokussiert. Bereits kurz vor dem Anpfiff sahen zahlreiche Kunden anstelle des Live-Bilds lediglich eine Fehlermeldung, auch wenige Minuten nach Spielbeginn war wieder von Bildausfällen die Rede – und viele Bilder von erheblich verpixelten Bildern machten rasch die Runde in den sozialen Netzwerken.

Auch wenn Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland und damit auch zuständig für Eurosport, kurz nach dem Spiel in einem Statement von einer "weitestgehend problemlosen" Verbreitung sprach: Zufriedenheit löst man damit weder bei den Fans, noch bei der DFL aus. Die äußerte sich am Samstag nun ebenfalls zu der erneut gestörten Übertragung beim neuen Partner Eurosport. "Beim gestrigen Freitagabendspiel der Bundesliga gab es an einigen Stellen technische Störungen bei der Live-Übertragung von Eurosport. Die betroffenen Fans sind damit zurecht unzufrieden, ebenso wie Eurosport selbst und die DFL", heißt es seitens der Liga.

Der DFL reißt dabei langsam wohl auch der Geduldsfaden. Vor der nächsten Eurosport-Übertragung soll es zumindest nun auch Gespräche mit Eurosport geben. "Auch wenn sich die Probleme nach den derzeit vorliegenden Informationen offenbar in einer vergleichsweise überschaubaren Größenordnung bewegen, wird die DFL Anfang der kommenden Woche gemeinsam mit Eurosport darüber sprechen, wie künftig die hohen Standards der Bundesliga durchgehend gewährleistet werden können", heißt es in dem DFL-Statement.

Bereits direkt nach dem Spiel am Freitag platzte HSV-Trainer Markus Gisdol in der Pressekonferenz die Hutschnur, was durchaus verständlich ist: Sein Verein ist von den Problemen bislang am stärksten betroffen, kickte der HSV doch an beiden betroffenen Spieltagen am Freitag. Auch am kommenden Freitag steht der HSV wieder bei Eurosport auf dem Grün. Gisdol äußerte Verständnis für "hochgradig verärgerte" Fans und bezeichnete die derzeitige Situation als eine "Katastrophe für den Fußball". Ihm würde es auch "total auf den Keks gehen", wenn er zuhause sei und er das Spiel nicht sehen könne. Gisdol appellierte dabei an eine Einigung zwischen Eurosport und Sky.

Eurosport überträgt in dieser Saison alle Freitagsspiele sowie jeweils fünf Spiele am Sonntag und Montag. Für die Übertragung wurde extra der Ableger Eurosport 2 HD Xtra geschaffen, der vor allem über das eigene Angebot Eurosport Player angeboten wird, den es mittlerweile auch bei Amazon Channels gibt. Eine Einigung mit Sky gab es bislang nicht. Linear ist der Sender bisher nur über HD+ zu empfangen – anders als die regulären HD+-Kanäle, können Sky-Kunden das dortige Eurosport-Paket allerdings nicht dazu buchen und müssten sich damit eine weitere Box ins Wohnzimmer stellen bzw. sich zusätzlich ein HD+-Modul für den Schacht im Fernseher anschaffen und hin und her wechseln. Das reguläre Eurosport 2, das unter anderem auch bei den Kabelnetzbetreibern im Pay-TV empfangbar ist, zeigt die Spiele nicht.

