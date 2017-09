"SS-GB" startet im November bei RTL Crime

© RTL Crime

Die sechsteilige Dramaserie "SS-GB" feiert im November ihre deutsche TV-Premiere, rund neun Monate nach der Ausstrahlung in Großbritannien laufen die Folgen bei RTL Crime. Die Serie eröffnet zudem das Seriencamp 2017.



19.09.2017 - 15:33 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2017 - 15:33 Uhr

Bereits im Februar, kurz vor dem TV-Start in Großbritannien, hat RTL Crime angekündigt, sich die Rechte an der sechsteiligen Dramaserie "SS-GB" gesichert zu haben (DWDL.de berichtete). Darin geht es um ein fiktives Szenario, in dem Deutschland den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden hat und nun über England herrscht. Ab dem 14. November ist "SS-GB" immer dienstags zur besten Sendezeit beim Bezahlsender zu sehen.

Darüber hinaus wird die britische Produktion auch das Seriencamp 2017 eröffnen, das zwischen dem 27. und 29. Oktober in München stattfinden wird. Hauptdarsteller Sam Riley wird als Star-Gast vor Ort sein, zudem wird die erste Folge der Serie gezeigt. An "SS-GB" arbeiteten auch einige bekannte deutsche Fernsehmacher sowie Schauspieler. So ist Lars Eidinger ("Tatort", "Terror – Ihr Urteil") neben Riley zu sehen, Regie führte Philipp Kadelbach, der auch schon "Unsere Mütter, unsere Väter" verantwortete.

"SS-GB" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Len Deighton ("Harry Palmer") aus dem Jahr 1978. Im besetzten Großbritannien gerät der renommierte Detective Douglas Archer (Sam Riley) zwischen die Fronten der barbarischen SS-Schergen und der ebenso schonungslosen britischen Widerstandsbewegung. Archer, der seine Frau bei einem Bombenangriff der Deutschen verloren hat, sympathisiert zwar nicht mit den Nazis, leistet aber auch keinen Widerstand. Er konzentriert sich auf seine Ermittlungen in einem zunächst gewöhnlich scheinenden Mordfall. Doch als die renommierte US-Journalistin Barbara Barga (Kate Bosworth) am Tatort auftaucht, erhält der Fall eine dramatische Wendung. Nun ist Archer gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden.

Mehr zum Thema Sam Riley: "Mein Ego stieg bei 'SS GB' ins Unermessliche"



Teilen