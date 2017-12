Auch das "ZDF-Mittagsmagazin" mit neuem Gesicht

© ZDF/Jule Roehr

Wenn das "ZDF-Mittagsmagazin" von Mainz nach Berlin zieht, dann müssen sich die Zuschauer auf eine neue Moderatorin einstellen: Jana Pareigis wechselt vom "Morgenmagazin" zum "Mima". Norbert Lehmann zieht es indes in den Sportbereich.



Im kommenden Jahr wird nicht nur das ARD-"Mittagsmagazin" nach Berlin ziehen, sondern auch das "Mittagsmagazin" des ZDF. Im Zuge dessen wird es auch zu Veränderungen vor der Kamera kommen: Ab April 2018 übernimmt Jana Pareigis die Moderation der Sendung. Derzeit moderiert die 36-Jährige vor allem die Frühschiene des "Morgenmagazins", dem sie auch weiterhin als Vertreterin von Dunja Hayali nach 7:00 Uhr erhalten bleiben wird, wie das ZDF bestätigte.



Weil der bisherige "Morgenmagazin"-Chef Andreas Wunn künftig zusätzlich auch das "Mittagsmagazin" leiten wird, steht zugleich der Abschied von Norbert Lehmann (Foto) an, der die Sendung bislang verantwortete und nur noch gelegentlich für das "Mittagsmagazin" vor der Kamera stehen wird. Lehmann wechselt in den Sportbereich und soll dort als Leiter der Stabsstelle Besondere Aufgaben / Formatentwicklung vor allem als Präsentator des Sportblocks in den "heute"-Nachrichten um 19 Uhr sowie anderen Sportsendungen zu sehen sein. Auch für Sondersendungen steht er weiter zur Verfügung, heißt es.

"Der Zuschauer erwartet in den unterschiedlichen Moderationsrollen Abwechslung. Der beliebte Moderator Norbert Lehmann wird auch seine neue Aufgabe mit journalistischer Prägnanz und unverfälschter Frische ausfüllen", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey, der zugleich die neue "Mima"-Hauptmoderatorin lobt. "Ich freue mich, dass mit Jana Pareigis eine junge Kollegin mit viel journalistischer Neugier, Professionalität und Charme das Gesicht des 'ZDF-Mittagsmagazins' aus Berlin wird."

Ähnlich äußert sich auch Andreas Wunn: "Jana Pareigis hat sich als versierte Journalistin und sympathische Gastgeberin zu früher Stunde im ZDF einen Namen gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir sie nun auch in unserem erfolgreichen Nachrichtenmagazin am Mittag einsetzen können", betonte der neue Redaktionsleiter. Wunn selbst wird für beide Sendungen übrigens auch selbst als Moderator vertretungsweise die Moderation übernehmen. Christina von Ungern-Sternberg, die das "Mittagsmagazin" Mitte 2015 von Susanne Conrad übernommen hatte, ist künftig dagegen nicht mehr an Bord. Sie soll neue Aufgaben in Mainz übernehmen, etwa die Präsentation von "heute"-Nachrichten.

