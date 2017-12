Nach Mitternacht: Zweite Chance für "The Mick"

ProSieben gibt der im Sommer nach drei Folgen aus dem Programm genommenen Comedy-Serie "The Mick" eine zweite Chance. Anfang 2018 kehrt die Serie zurück, der Sendeplatz ist dann aber nicht mehr so prominent.

In den vergangenen Monaten hatte ProSieben nicht nur mit US-Dramaserien große Probleme, auch einige Comedy-Serien gingen sang- und klanglos im Programm unter. Dazu gehörte auch "The Mick", das im Sommer nach nur drei Folgen schon wieder gestrichen wurde. Mit zuletzt nur 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es damals einfach zu schlecht. Doch ProSieben gibt der Serie nun eine zweite Chance und holt sie Anfang des kommenden Jahres zurück.





Ab dem 2. Januar ist "The Mick" immer dienstagnachts um kurz nach Mitternacht zu sehen, ProSieben zeigt dann immer gleich zwei Folgen und beginnt zudem noch einmal von Anfang an. Im Sommer war die Serie noch um 21:45 Uhr zu sehen gewesen, Fans müssen nun also deutlich länger wach bleiben oder die Folgen später online schauen. Im Vorfeld laufen am Comedy-Dienstag wie gehabt "Simpsons", "Family Guy" und "Two and a Half Men". Im Anschluss an "The Mick" zeigt ProSieben zudem noch neue Folgen von "Superstore", diese Comedy-Serie läuft beim Sender seit wenigen Wochen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 1 Uhr.

In "The Mick" geht es um Mackenzie "Mickey" Murphy. Sie trinkt gerne, hat ein großes Mundwerk und gerät auch deshalb regelmäßig mit der Polizei in Konflikt. Doch als sie pleite auf der Gartenparty ihrer reichen Schwester Poodle auftaucht, läuft ihr Leben vollständig aus dem Ruder: Poodle und ihr Mann werden wegen Steuerhinterziehung festgenommen. Mickey bleibt aus diesem Grund nur eine Wahl: Um an Geld zu kommen, muss sie bis zur Freilassung auf die verzogenen Kinder ihrer Schwester aufpassen.