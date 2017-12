"Genial daneben" kehrt bereits Ende Januar zurück

© Sat.1/Willi Weber

Anfang November ist die vorerst letzte neue Folge von "Genial daneben" zu sehen gewesen, im neuen Jahr legt Sat.1 aber recht schnell mit den frischen Ausgaben nach. Mit im Schlepptau hat Hugo Egon Balder dann auch wieder Paul Panzer.



Am heutigen Samstag, den 15. Dezember, zeigt Sat.1 zur besten Sendezeit das rund dreistündige Weihnachtsspecial von "Genial daneben". Aber auch im neuen Jahr müssen die Fans der Show nicht lange auf Nachschub warten: Bereits am 26. Januar will Sat.1 seinen Fun-Freitag zurückholen. "Genial daneben" läuft dann wie gehabt immer um 21:15 Uhr, zehn neue Folgen werden insgesamt gezeigt.

Aufgezeichnet wurden die neuen Folgen erstmals im Coloneum in Köln-Ossendorf. Die erste Staffel holte im Frühjahr im Schnitt 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Folgen der zweiten Staffel brachten es im Herbst nun immerhin noch auf 10,0 Prozent. In der neuen Staffel mit dabei sind neben Hella von Sinnen und Wigald Boning unter anderem auch Guido Cantz, Bastian Pastewka, Michael Kessler, Max Giermann und Ingmar Stadelmann.

Ebenfalls am 26. Januar kehrt auch Paul Panzer mit seinem "Comedy-Spieleabend" zurück, die Sendung ist wie schon in der Vergangenheit um 20:15 Uhr zu sehen. Die ersten beiden Staffeln blieben aber deutlich hinter den Quoten von "Genial daneben" zurück. Nur 1,36 Millionen Zuschauer sahen sich die sechs Folgen der zweiten Staffel zwischen September und Oktober an, im Frühjahr kam die Show noch auf 1,64 Millionen Zuschauer. Auch der durchschnittliche Marktanteil fiel zuletzt mit durchschnittlich 8,1 Prozent alles andere als gut aus. Sowohl "Genial daneben" als auch "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" werden von Constantin Entertainment produziert.

