Neue Daytime: sixx ist auf den Hund gekommen

Der Frauensender sixx schraubt zum Jahreswechsel an seiner Daytime. Anstelle etlicher Renovierungsformate gibt es fortan etliche Hunde-Formate. Auch die tägliche Serienschiene wird angepasst. Freitags gibt es in der Primetime künftig Dokusoaps.



17.12.2017 - 12:08 Uhr von Marcel Pohlig 17.12.2017 - 12:08 Uhr

Während derzeit bei sixx am Nachmittag in verschiedenen Formaten noch fleißig renoviert wird, übernehmen zum Jahreswechsel die Hunde. Um 13:55 Uhr löst "Der Hundeflüsterer" die "House Crashers" ab, ehe um 14:50 Uhr fortan "Notruf Hund – Einsatz für Cesar" anstehen. Daran schließen sich um 15:50 Uhr gleich zwei Folgen von "Der Hundeflüsterer – Lucky Dogs mit Brandon McMillan" an. Diese werden am nächsten Tag um 13:00 Uhr auch noch einmal wiederholt.

Auch bei den Serien am späteren Nachmittag beziehungsweise Vorabend gibt es Veränderungen. Ab dem 2. Januar startet die Serienschiene bereits um 16:35 Uhr mit "Private Practice". sixx beginnt hier mit der ersten Folge. Im Anschluss startet um 17:35 Uhr auf dem Sendeplatz von "Devious Maids" die Krimiserie "Unforgettable". Am Vorabend bleiben "Gilmore Girls" und "Grey's Anatomy" unverändert im Programm.

Dafür schraubt sixx auch am Primetime-Programm. Neben der bereits bekannten Etablierung des Donnerstags als Comedy-Abend mit neuen Folgen von "New Girl" überarbeitet sixx auch den Freitagabend. Der wird künftig zum Abend für Doku-Soaps. Zur besten Sendezeit gibt es ab dem 5. Januar die Deutschlandpremiere von "100 % Hotter – Weniger ist mehr". In der britischen Dokusoaps werden Personen umgestylt, deren übertriebener Look als "No-Go" eingestuft wird. Um 22:15 Uhr übernehmen dann die ebenfalls aus Großbritannien stammenden "Body Fixers – Die Beauty-Profis". Auch hier setzt sixx auf Doppelfolgen. Bislang bespielt sixx den Freitag noch mit den "Crazy Clips".

